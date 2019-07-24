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İngiliz kabinesinde istifalar

 

İngiliz kabinesinde istifalar

 

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:59
İngiliz kabinesinde istifalar

İNGİLTERE'DE İKTİDARDAKİ MUHAFAZAKAR PARTİ'NİN LİDERLİĞİNE VE BAŞBAKANLIĞA BORİS JOHNSON'IN SEÇİLMESİNİN ARDINDAN MALİYE BAKANI PHİLİP HAMMOND, ULUSLARARASI KALKINMA BAKANI RORY STEWART, ADALET BAKANI DAVİD GAUKE VE KABİNE OFİSİ BAKANI DAVİD LİDİNGTON GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİKLERİNİ AÇIKLADI

İngiltere'de Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilmesinin ardından, kabinedeki 4 bakanın daha istifasını açıklamasıyla toplam istifa eden bakan sayısı 6'ya yükseldi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine ve Başbakanlığa Johnson'ın seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Adalet Bakanı David Gauke ve Kabine Ofisi Bakanı David Lidington kabinedeki görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Eğitim Bakanı Anne Frances Milton ile İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan da önceden kabinedeki görevlerinden istifalarını duyurmuştu.

Ayrıca Lordlar Kamarası'nda Grup Başkan Vekili Lord John David Beckett Taylor da istifa ettiğini açıkladı.

 "DİKKATE DEĞER İLERLEME KAYDETTİK"

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Maliye Bakanı Hammond istifa mektubunda, "Brexit'e ilişkin çözümlenmemiş meselelerin yarattığı belirsizliklere rağmen, kamu finansmanın yeniden yapılandırılması ve İngiliz ekonomisinin gelecekteki fırsatlara hazırlanması konusunda dikkate değer ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.

Hammond, 2009'da ülkenin net kamu borçlanma ihtiyacının gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranının yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu hatırlatarak, bunun geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 1 seviyesine gerilediğini belirtti.

JOHNSON 92 BİN 153 OYLA YENİ BAŞBAKAN OLDU

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Johnson, dün ülkenin yeni başbakanı oldu.

Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı JeremyHunt 46 bin 656 oyda kalmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.

Son Güncelleme: 24.07.2019 19:40
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