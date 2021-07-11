banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
11 Temmuz 2021 Pazar gündemi
11 Temmuz 2021 Pazar gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
banner376

İngiliz iş insanı tarih yazdı!

İngiliz iş insanı Sir Richard Branson, üç diğer yolcuyla birlikte uzayın başladığı sınır olan 100 kilometre yüksekliğe çıkmayı başardı. Branson'ı taşıyan uçak uzaya ulaştıktan kısa bir süre sonra Dünya'ya döndü. Uçuş internet üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

11 Temmuz 2021 Pazar 19:33
İngiliz iş insanı tarih yazdı!

İngiliz işadamı Sir Richard Branson uzaya giden ilk milyarder olarak tarihe geçti. Uluslararası ajanslar, Branson ve beraberindeki beş kişinin uzay sınırına ulaştığını duyurdu.

Uçuşta Virgin Galactic'te Baş Astronot Eğitmeni Beth Moses, Virgin Galactic'te Baş Operasyon Mühendisi olan Colin Bennett ve Virgin Galactic'te Devlet İşleri ve Araştırma Operasyonları Başkan Yardımcısı olan Sirisha Bandla da yer aldı. Görev, Unity için 22. uçuş testi ve şirketin dördüncü mürettebatlı uzay uçuşu olarak kayıtlara geçti.

6 kişi uçtu

Ayrıca, şirket kurucusu Branson da dahil olmak üzere iki pilot ve dört görev uzmanından oluşan tam bir mürettebatı taşıyan ilk gemi oldu.

banner341
2004'ten beri bu anın hayalini kuruyor

Sir Richard'ın bu hedefine ulaşması yıllar aldı. Bu projeye 2004'te başlayan işadamı, 2007'de ilk uçuşu gerçekleştirmeyi umuyordu. Fakat teknik sorunlar ve 2014'teki deneme uçuşu sırasında gerçekleşen ölümcül bir kaza, projenin gecikmesine yol açtı. BBC'ye konuşan Sir Richard "Çocukluğumdan beri uzaya çıkmak istiyordum ve önümüzdeki 100 yıl boyunca yüz binlerce kişinin bu hayali gerçekleştirmesini sağlamayı hedefliyorum" demişti:

"Neden uzaya çıkmasınlar ki? Uzay sıra dışı bir yer, Evren de büyüleyici… İnsanların güzel Dünyamıza uzaktan bakıp, yeryüzüne döndükten sonra da Dünya'ya iyi bakmasını istiyorum."

Büyük bir uçak tarafından 15 kilometre yüksekliğe çıkarılan Unity adlı roket o yükseklikte uçaktan ayrılarak roket motoruyla saatte 4 bin kilometre hızla 90 saniyede 100 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. Uçuşun zirve noktasında yer çekimi hissi de yok oluyor.

Bezos da uzaya çıkacak

Unity'nin bu alanda rakipleri de var. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından geliştirilen uzay aracı da yörünge altı denen bu yüksekliğe çıkabiliyor. Bezos da 20 Temmuz'da şirketinin aracıyla uzaya çıkacak. Yörünge altı yüksekliklerde uzay aracı dünyanın yer çekiminden kaçabilecek yüksekliğe çıkmamış oluyor. Böylece bir süre sonra yere inmek zorunda kalıyorlar. Yörüngeye oturan araçlar ise diledikleri kadar orada kalabiliyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’da akıllara durgunluk veren olay
Rusya’da akıllara durgunluk veren olay
İki varyantına aynı anda yakalanmak mümkün
İki varyantına aynı anda yakalanmak mümkün
Denizin derinlerinde müthiş keşif: Çok nadir bir tür
Denizin derinlerinde müthiş keşif: Çok nadir bir tür
Uçağın kapısını açmaya çalışan kadını, koli bandıyla bağladılar
Uçağın kapısını açmaya çalışan kadını, koli bandıyla bağladılar
G20 ülkeleri küresel vergi konusunda anlaşmaya vardı
G20 ülkeleri küresel vergi konusunda anlaşmaya vardı
Dünyanın en zenginleri kampta!
Dünyanın en zenginleri kampta!
İki varyant aynı anda bulaştı
İki varyant aynı anda bulaştı
Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan karanlığa gömüldü
Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan karanlığa gömüldü
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı
"Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin"
"Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim