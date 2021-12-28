İngiliz futbolunda ırkçılığa ağır cezalar geliyor

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya maçında penaltı kaçıran İngiliz futbolculara yapılan ırkçı saldırıların ardından yeni yasa tasarısı hazırlandı.

Futbolda ırkçılığa cezalar artıyor

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel futbolun, trollerin utanç verici ırkçılığıyla gölgelendiğini dile getirdi. Yasanın internetten yapılan nefret suçları için genişletileceğini vurguladı.

Buna göre internetten ırkçı söylemde bulunmak ceza için yeterli olacak. Bu kişilerin 10 yıla kadar maça gitmelerine izin verilmeyecek.

Şu anda yürürlükte olan yasa şiddet veya düzeni bozan eylemlerden hüküm giymiş kişilerin, 3 ile 10 yıl arasında stadyuma gitmelerini yasaklıyor.

Çalışmanın yeni yılda yasalaşması bekleniyor.

İngiliz Futbol Federasyonu'ndan yakın takip

Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere İtalya'ya penaltı atışlarında elenerek ikinci olmuştu.

Penaltıları kaçıran İngiliz siyahi futbolcular ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

İngiliz Futbol Federasyonu da hükümete internet ortamında yapılan tacizi suç haline getirme çağrısı yapmıştı.