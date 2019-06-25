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İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta göreve çıktı

İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta göreve çıktı

25 Haziran 2019 Salı 08:00
İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta göreve çıktı

İNGİLTERE’NİN KIBRIS’TAKİ HAVA ÜSSÜNE KONUŞLANDIRDIĞI F-35 SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE VE IRAK ÜZERİNDE UÇTU

İngiltere’nin Kıbrıs’taki hava üssüne konuşlandırdığı F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak üzerinde görev uçuşlarına başladı.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mayıs ayında ülkenin Kıbrıs’taki Akrotiri hava üssüne konuşlandırdığı 6 adet F-35 savaş uçağının Suriye ve Irak üzerinde 14 görev uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

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Terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda istihbarat amaçlı kullandığı belirtilen uçakların göreve silahlı çıktığı ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediği kaydedildi.

Toplamda 138 F-35 almayı planlayan İngiltere şu ana kadar 17 uçağı teslim aldı. Yatay iniş yapma kabiliyetine sahip F-35B modeli uçakların ekim ayında İngiltere’nin önceki yıl denize indirdiği HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde de konuşlandırılıp test edileceği belirtiliyor.

Uçak gemisinin ve F-35'lerin 2021 yılı itibariyle birlikte operasyon seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Son Güncelleme: 25.06.2019 11:58
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