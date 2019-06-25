İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta göreve çıktı

İNGİLTERE’NİN KIBRIS’TAKİ HAVA ÜSSÜNE KONUŞLANDIRDIĞI F-35 SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE VE IRAK ÜZERİNDE UÇTU

İngiltere’nin Kıbrıs’taki hava üssüne konuşlandırdığı F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak üzerinde görev uçuşlarına başladı.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mayıs ayında ülkenin Kıbrıs’taki Akrotiri hava üssüne konuşlandırdığı 6 adet F-35 savaş uçağının Suriye ve Irak üzerinde 14 görev uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplamda 138 F-35 almayı planlayan İngiltere şu ana kadar 17 uçağı teslim aldı. Yatay iniş yapma kabiliyetine sahip F-35B modeli uçakların ekim ayında İngiltere’nin önceki yıl denize indirdiği HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde de konuşlandırılıp test edileceği belirtiliyor.

Uçak gemisinin ve F-35'lerin 2021 yılı itibariyle birlikte operasyon seviyesine ulaşması hedefleniyor.