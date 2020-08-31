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İngiliz bilim insanı uyardı: Covid-19’a karşı el dezenfektanı kullanmayın

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 25 milyonu geçerken İngiltere'den korkutan bir uyarı geldi... Lincoln Üniversitesi'nde görevli Dr. Andrew Kemp, "Eğer el dezenfektanlarını aşırı kullanırsak, Covid-19 haricindeki bakteriler bunlara adapte olarak hayata tutunabilirler" dedi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:12
İngiliz bilim insanı uyardı: Covid-19’a karşı el dezenfektanı kullanmayın
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Corona virüsü salgınında birçok ülkede ikinci dalga paniği yaşanırken İngiltere’den kritik bir uyarı geldi… İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından Lincoln Üniversitesi’nde görevli akademisyen Dr. Andrew Kemp bir açıklama yaparak, Covid-19 salgınıyla birlikte kullanımı yaygınlaşan dezenfektan jel ve solüsyonların yakın gelecekte tehlike yaratabileceğini söyledi.

Son 3 yıl içerisinde 22 farklı bilimsel makale yazan ve İngiliz Temizlik Bilimleri Enstitüsü’nün Bilimsel Danışma Kurulu’nun Başkanı olarak da görev alan Dr. Kemp, alkol bazlı el jelleri ve dezenfektanların Covid-19’u öldürdüğünün kesin olarak kanıtlanmadığını söyleyerek, “Bu tür solüsyonlar eller üzerinde bulunan diğer bakteri ve virüslerin yayılmasına ve yeni bir formda yaşamaya adapte olmasına imkan tanıyabilir. Bu da hiçbir şekilde öldürülemeyen ‘süperbakterilerin’ oluşmasına sebep olur. Bu durum felaket durumuyla eşdeğerdir” dedi.

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SON ÇARE OLARAK KULLANILMALI
Ellere sürülen solüsyonlar aracılığıyla en zorlu şartlarda bile bu tür bakteri ve virüslerin mutasyona uğrayarak adapte olabileceğine dikkat çeken bilim insanının bu konu ile ilgili yaptığı bir araştırma da American Journal of Biomedical Science and Research isimli dergide yayınlandı. İngiliz Daily Express gazetesi Dr. Kemp’in bu araştırmasını bir konferansta sunum olarak sonbaharda açıklayacağını yazdı.

Dr. Kemp, alkol bazlı solüsyonlar yerine eli yıkamanın daha etkili bir çözüm olacağını söylerken, “Bu tür solüsyonlara ve alkole dayanıklı bakteriler daha zararlıdır. Dolayısıyla kamu sağlığı konusunda dezenfektan ve jellere bu kadar önem verilmemeli ve onlara güvenilmemeli. El jelleri ve dezenfektanlar eğer su ve sabun yoksa kullanılmalı ve kısa vadede çözüm sağlayacak şeylerdir ve son çare olarak kullanılmalıdır” dedi.

“YÜZDE 99.9 BİLE OLSA…”
Ünlü bilim insanı, “El jelleri ve dezenfektanların bakterilerin yüzde 99.9’unu öldürdüğü iddiaları yanıltıcıdır. Bütün bakterilere karşı test edilmiş bir el jeli olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu yüzde 99.9’luk oran sadece test edilen bakterilere karşı etkili demek oluyor. Eğer bütün bakteriler üzerinde test ettilerse ve yüzde 99.9’unu yok ettiyse yine karşımızda bu el jellerine rağmen hayatta kalan 10.000 canlı bulunuyor demektir” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de elleri sabun ve su ile yıkamayı önerdiğini hatırlatan Dr. Kemp, “Yakın zamanda yapılan araştırmalar alkol bazlı jel ve dezenfektanların uzun süreli kullanımı çok ciddi riskler doğurabilir. Düzenli olarak bu tür jellerin kullanımı uzun vadede zarar verici sonuçlar doğurabilir” dedi.

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