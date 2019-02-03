İngiliz basını: Brexit olmazsa Kraliçe II. Elizabeth Londra'dan tahliye edilebilir

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yaşanan Brexit düğümü Londra'yı kraliyet ailesi konusunda harekete geçirdi. İngiliz yetkililer ülkenin anlaşma olmadan birliği terketmesi durumunda yaşanabilecek bir halk isyanına karşı Kraliçe II. Elizabeth başta olmak üzere aile fertlerinin hızla tahliye edilebilmesi için Soğuk Savaş Acil Durum Planı'nı gözden geçirmeye başladı.

İngiliz basınında çıkan iddialara göre Soğuk Savaş döneminden beri var olan planı hükümet, Brexit anlaşmasının olmamaması durumunda yaşanabilecek bir halk ayaklanması gibi olasılıklara uygun hale getirmeye başladı.

Sunday Times gazetesinin isminin açıklanmasını istemediği bakanlar kurulu yetkililerine dayandırdığı haberde, kraliyet ailesinin Londra'dan acil tahliye planına Kraliçe II. Elizabeth'in de dahil olduğu belirtildi.

29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden çıkması gereken İngiliz hükümeti geçiş anlaşması konusunda parlamentonun onayını almakta zorlanıyor. Bu sebeple hükümet ve ülkedeki şirketler acil durum planları hazırlıyor.

Sivil toplum kuruluşları ve işçi sendikaları ise yaşanabilecek kriz nedeniyle ülkede gıda ve ilaç sıkıntısı oluşabileceği konusunda uyarıyor.