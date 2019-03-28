İnanması güç ama gerçek! 1 ayda iki kez doğum yaptı

BANGLADEŞ'te iki rahmi olan genç kadın, yaklaşık bir ay arayla doğum yaptı. 20 yaşındaki kadın ilk doğumda erkek, ikincisinde ikiz bebek dünyaya getirdi.

Şubatın sonuna doğru erken doğumla bir erkek çocuk dünyaya getiren Arife Sultana, 26 gün sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, ikinci bir rahminin bulunduğu ve ikiz bebek taşıdığını öğrendi.

BBC'nin haberine göre, Bangladeş'te kırsal kesiminde yaşayan 20 yaşındaki Arife Sultana, şubatın sonuna doğru Khulna Hastanesi'nde erken doğumla bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

İkinci bir rahmi olduğu ortaya çıktı

Doğumdan 26 gün sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Ed-din Hastanesi'ne kaldırılan kadının, ikinci bir rahminin bulunduğu ve ikiz bebek taşıdığı anlaşıldı.

İkiz doğurdu

Doktorların biri erkek diğeri kız ikizleri sezaryenle aldığı, sağlıklı dünyaya gelen bebekler ve annenin 25 Mart'ta taburcu edildiği belirtildi.

"Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamamıştım"

Doktor Şeila Poddar, "Hasta geldiğinde ultrason yaptık ve ikiz beklediğini gördük. Şaşırdık. Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamamıştım" ifadesini kullandı.