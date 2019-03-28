banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92120
ALTIN
230.143
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2398
EURO
6.2267
Gökgürültülü sağanak yağmur geliyor
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Afrika Davası sürüyor
AFRİKA DAVASI SÜRÜYOR
Erhürman, Oktay ile görüştü
ERHÜRMAN, OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ
Kaçak insan ve peruk operasyonu
KAÇAK İNSAN VE PERUK OPERASYONU
banner306

İnanması güç ama gerçek! 1 ayda iki kez doğum yaptı

İnanması güç ama gerçek! 1 ayda iki kez doğum yaptı

28 Mart 2019 Perşembe 18:13
İnanması güç ama gerçek! 1 ayda iki kez doğum yaptı

BANGLADEŞ'te iki rahmi olan genç kadın, yaklaşık bir ay arayla doğum yaptı. 20 yaşındaki kadın ilk doğumda erkek, ikincisinde ikiz bebek dünyaya getirdi.

Şubatın sonuna doğru erken doğumla bir erkek çocuk dünyaya getiren Arife Sultana, 26 gün sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, ikinci bir rahminin bulunduğu ve ikiz bebek taşıdığını öğrendi.

BBC'nin haberine göre, Bangladeş'te kırsal kesiminde yaşayan 20 yaşındaki Arife Sultana, şubatın sonuna doğru Khulna Hastanesi'nde erken doğumla bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

İkinci bir rahmi olduğu ortaya çıktı

Doğumdan 26 gün sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Ed-din Hastanesi'ne kaldırılan kadının, ikinci bir rahminin bulunduğu ve ikiz bebek taşıdığı anlaşıldı.

İkiz doğurdu

Doktorların biri erkek diğeri kız ikizleri sezaryenle aldığı, sağlıklı dünyaya gelen bebekler ve annenin 25 Mart'ta taburcu edildiği belirtildi.

"Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamamıştım"

Doktor Şeila Poddar, "Hasta geldiğinde ultrason yaptık ve ikiz beklediğini gördük. Şaşırdık. Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamamıştım" ifadesini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor
ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek
ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye uzatıldı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye uzatıldı
En uzun tuz mağarası İsrail'de bulundu
En uzun tuz mağarası İsrail'de bulundu
'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha
'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha
Wow Air tüm uçuşlarını iptal etti
Wow Air tüm uçuşlarını iptal etti
Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik
Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik
HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli
HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli
BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi
BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi
Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası
Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim