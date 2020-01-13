İnanılmaz! Gülünce başına bakın ne geliyor?

Nadir hastalığı nedeniyle her güldüğünde bayılıyor!

17 yaşında etrafına saçtığı neşeyle tanınan genç kızın kişiliğinin aksi yönünde çok nadir bir hastalığı var. Neşeli genç kız her kahkaha attığında bayılıyor.

İngiltere'de yaşayan Billie Hodgson yıllardır katapleksi denilen nadir bir hastalıktan müzdarip.

Genç kızın her duyguları yoğunlaştığında özellikle güldüğünde hastalığı bayılmasına neden oluyor.

Öğrencilik hayatı devam eden genç kız etrafındaki tüm komik arkadaşlarını mecburen uzaklaştırmış.

Normalde kendini neşeli bir insan olarak tanımlayan Hodgson 'komik bir şey duyduğumda kendimi tutmak zorundayım, kendim gibi olamamak çok zor" diyor.

"Arkadaşlarım beni güldürecek komik bir şey söylediklerinde özür dilemek zorunda kalıyorlar. Ben de özellikle tanımadığım insanların arasındayken komik hikayeleri dinlemeye çalışıyorum, bayılıp onları korkutmamak için" diyor genç kız.

BAYILIRKEN BİLİNCİ AÇIK OLUYOR

"Bu hastalığın en kötü tarafı bayılırken bilincimin açık olması. Öyle bir şey ki, vücudumun kontrolünü tamamen kaybediyorum. Titremeye başlıyorum, her şeyi duyuyorum ama konuşamıyorum" diyen genç kız

Genç kıza teşhis ise geçtiğimiz Mart ayında konuldu. Okul hayatı boyunca her güldüğünde yere yığılan genç kızın hastalığının ne yazık ki bir tedavisi yok.

En büyük hayali ebelik olan genç kız bu hayalini de hastalık yüzünden gerçekleştiremeyecek.

KATAPLEKSİ NEDİR?

Katapleksi hastanın, bilincini kaybetmeksizin, birdenbire düşmesine yol açan, ani, çoğunlukla genel bir kas hastalığıdır. Genellikle kahkaha bu durumu yaratabilir. Katapleksi ataklarında istemli kaslarda etkilenme olup, en sık tutulan kaslar çene, boyun, kol ve bacak kaslarıdır. Katapleksi atağı sırasında çenenin aşağı doğru sarkması, başın öne doğru gelmesi, kolların iki yana doğru salınması ve bacakların bükülmesi ya da tam olarak çözülmesi görülebilir. Katapleksi sırasında hafif bir güçsüzlük hissi olup geçebileceği gibi hastanın tam olarak hareketsiz kaldığı yaygın kas tutulumu da olabilir. Atak sırasında konuşmada peltekleşme, solunumda düzensizleşme görülebilir. Kataplepsi atağını süresi bir iki saniyeden 30 dakikaya kadar değişmekle birlikte birçok vakada 30 saniye ile 2 dakika arasında sonlanmaktadır.