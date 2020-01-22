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Imf Küresel Büyüme Tahminlerini Düşürdü

KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM GÜNCELLEME RAPORUNDA, KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜMENİN 2019 İÇİN YÜZDE 3\'TEN 2,9\'A, 2020 İÇİN 3,4\'TEN 3,3\'E, 2021 İÇİN 3,6\'DAN 3,4\'E ÇEKİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Imf Küresel Büyüme Tahminlerini Düşürdü

KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM GÜNCELLEME RAPORUNDA, KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜMENİN 2019 İÇİN YÜZDE 3\'TEN 2,9\'A, 2020 İÇİN 3,4\'TEN 3,3\'E, 2021 İÇİN 3,6\'DAN 3,4\'E ÇEKİLDİĞİ BELİRTİLDİ

22 Ocak 2020 Çarşamba 17:02
Imf Küresel Büyüme Tahminlerini Düşürdü

KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM GÜNCELLEME RAPORUNDA, KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜMENİN 2019 İÇİN YÜZDE 3'TEN 2,9'A, 2020 İÇİN 3,4'TEN 3,3'E, 2021 İÇİN 3,6'DAN 3,4'E ÇEKİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Davos, 22 Ocak 20 (.): Uluslararası Para Fonu (IMF), 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini düşürdü.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ocak 2020 sayısını "Geçici dengeleme, ağır toparlanma" başlığı ile yayımladı. 

Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2019 için yüzde 3'ten 2,9'a, 2020 için 3,4'ten 3,3'e ve 2021 için 3,6'dan yüzde 3,4'e çekildiği belirtildi.

Büyümede aşağı yönlü revizyonun, özellikle Hindistan olmak üzere, birkaç gelişmekte olan piyasada ekonomik faaliyetlere yönelik olumsuz gelişmeleri yansıtmakta olduğu ifade edilen raporda söz konusu durumun büyüme beklentilerinin yeniden değerlendirilmesine yol açtığı kaydedildi.

Raporda, üretimdeki dengelenme işaretlerinin, para politikalarının, ABD ve Çin ticari ilişkilerinde gelen olumlu haberlerin ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılması ihtimalinin düşmesinin piyasa beklentilerini canlandırdığı belirtilerek, söz konusu gelişmelerin  küresel makroekonomik verileri henüz görünür biçimde etkilemediği ifade edildi.

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Özellikle ABD ve İran arasında yükselen jeopolitik gerilimler, sosyal huzursuzluktaki artış, ABD ve ticaret ortakları arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesi ve diğer ülkeler arasındaki ekonomik gerginliklerin artışı raporda aşağı yönlü riskler olarak sıralandı.

Raporda, söz konusu risklerin gerçekleşmesi durumunda küresel büyümenin tahmin edilenden daha düşük olacağına vurgu yapıldı.

Çok taraflı iş birliğini güçlendirmenin ve dengeli politikalar izlemenin önemine işaret edilen raporda, özellikle kurallara dayalı ticaret sisteminin korunması, sera gazı salınımlarının azaltılması ve uluslararası vergi mimarisinin güçlendirilmesi gibi alanlarda yakın sınır ötesi iş birlikleri gerektiği kaydedildi.

IMF raporunda, ABD için büyüme tahmini 2019'da yüzde 2,3, 2020'de yüzde 2, 2021'de yüzde 1,7 oldu.

Avro Bölgesi’nin büyüme tahmini 2019'da yüzde 1,2, 2020'de yüzde 1,3, 2021’de yüzde 1,4 olan raporda, Almanya'nın 2019'da yüzde 0,5, 2020'de yüzde 1,1, 2021'de yüzde 1,4, İngiltere'nin 2019'da yüzde 1,3, 2020'de yüzde 1,4, 2021'de yüzde 1,5 büyüyeceği tahmin edildi.

Raporda, Çin'in 2019'da yüzde 6,1, 2020'de yüzde 6, 2021'de yüzde 5,8 büyüyeceği tahminine yer verildi.

(AA/ID/ÖK)
 

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