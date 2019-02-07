İmam yoksa idam da yok...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir temyiz mahkemesi idam edilmeden önce imam isteyen Müslüman mahkumun bu arzusu yerine getirilmediği için infazı erteledi.

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşanan olayda 42 yaşındaki Dominique Ray, idamı öncesi bir rahiple görüşmek yerine Müslüman olduğu için imam talep etti. Yetkililer idam odasında sadece Alabama Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarının bulunacağını gerekçe göstererek bu isteği reddetti.

ABD 11. Temyiz Mahkemesi 6 Şubat tarihinde Ray'in dini haklarının ihlal edilmiş olabileceğini belirtip infaz uygulamasını ucu açık olarak erteledi. Erteleme kararını alan üç yargıç mahkumun imam isteğinin geri çevrilmesinin Amerikan anayasasının ilk maddesine aykırı olduğunu ifade etti.

Ray, 23 yıl önce Selma şehrinde kaybolan 15 yaşındaki bir kızı bıçaklayarak öldürmekten zehirli iğne ile idam cezasına mahkum edilmişti.