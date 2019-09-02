banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97823
ALTIN
285.113
DOLAR
5.8121
STERLİN
7.0250
EURO
6.3745
Cinayetle bağlantısı yok
CİNAYETLE BAĞLANTISI YOK
Acumsal serbest bırakıldı
ACUMSAL SERBEST BIRAKILDI
Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
YİNE TRAFİK KAZASI
banner307

İlk Dersinde Eğitmen Bayıldı, Öğrenci Uçağı Tek Başına İndirdi

Londra, 2 Eylül 19 (.): Batı Avustralya\'nın Perth kentinde uçuş dersi alan bir kişi, ilk dersinde eğitmenin fenalaşması üzerine uçağı kulenin talimatlarıyla güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

İlk Dersinde Eğitmen Bayıldı, Öğrenci Uçağı Tek Başına İndirdi

Londra, 2 Eylül 19 (.): Batı Avustralya\'nın Perth kentinde uçuş dersi alan bir kişi, ilk dersinde eğitmenin fenalaşması üzerine uçağı kulenin talimatlarıyla güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:58
İlk Dersinde Eğitmen Bayıldı, Öğrenci Uçağı Tek Başına İndirdi

Londra, 2 Eylül 19 (.): Batı Avustralya'nın Perth kentinde uçuş dersi alan bir kişi, ilk dersinde eğitmenin fenalaşması üzerine uçağı kulenin talimatlarıyla güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

Max Sylvester adlı öğrenci, dersin başlamasından bir saat sonra pilotun fenalık geçirmesi üzerine kuleye imdat sinyali gönderdi.

'PİLOT ÜZERİME YIĞILDI'

banner317
Sonradan yayımlanan konuşma kayıtlarına göre Sylvester kuleye "Pilot üzerime yığıldı. Doğrultmaya çalışıyorum ama olmuyor" dedi.

Kuledeki görevli, Sylvester'a daha önce hiç Cessna tipi uçak kullanıp kullanmadığını sordu. Kuleye "Bu ilk dersim" diye yanıt veren Sylvester bir saat kadar havada kaldıktan sonra Jandakot Havalimanı'na uçağı indirmeyi başardı.

28 yaşındaki Sylvester'ın daha önce iki kez uçuş dersi aldığı fakat bu uçağa ilk kez bindiği ve hiç iniş denemesi yapmadığı belirtildi.

(BBC/DOĞ/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da Tartışmalı Av Başladı: 1700 Yunus Öldürülecek Ya Da Yakalanacak
Japonya'da Tartışmalı Av Başladı: 1700 Yunus Öldürülecek Ya Da Yakalanacak
Japonya Nükleer Reaktörlerini Tasfiye Etmeye Hazırlanıyor
Japonya Nükleer Reaktörlerini Tasfiye Etmeye Hazırlanıyor
Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Muhafazakar Parti Milletvekillerine 'partiden ihraç' uyarısı
Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Muhafazakar Parti Milletvekillerine 'partiden ihraç' uyarısı
İran “Keyan“ı tanıttı
İran “Keyan“ı tanıttı
Dorian kasırgasının şiddeti kategori 5'e yükseldi
Dorian kasırgasının şiddeti kategori 5'e yükseldi
ABD-Taliban görüşmesi sona erdi
ABD-Taliban görüşmesi sona erdi
Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı
Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı
Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü
Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü
Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği uyarısı
Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği uyarısı
Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor
Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim