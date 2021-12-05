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İlk kez su aygırlarında COVID-19 görüldü

Belçika’daki Antwerp Hayvanat bahçesinde iki su aygırının koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Hayvanat bahçesi personeli, bu tür için ilk vaka bildirimi olduğunu söyledi.

05 Aralık 2021 Pazar 09:15
İlk kez su aygırlarında COVID-19 görüldü

Belçika'nın Antwerp kentinde bulunan hayvanat bahçesinde görevliler, 'Imani' ve 'Hermian' adlı iki su aygırının burun akıntısı olduğunu fark etti.

Koronavirüs testi yapılan hayvanların, sonuçları pozitif çıktı. İki su aygırı da önlem olarak karantinaya alındı.

"Bu türde ilk kez"

Hayvanat bahçesinin veterineri Francis Vercammen, "Bildiğim kadarıyla, bu türde ilk kez. Dünya çapında, bu virüs esas olarak büyük maymunlar ve kedigillerde rapor edildi." dedi.

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Koronavirüsün hayvandan insana sıçradığı düşünülürken, insandan hayvanlara da geçtiği kanıtlandı.

Hayvanat bahçesi halkın ziyaretine kapatıldı

Antwerp Hayvanat Bahçesi bulaşın nedenini soruşturuyor. Hayvanat bahçesi çalışanlarından kimsede belirti ya da pozitif test sonucuna rastlanmadı.

Veteriner Francis Vercammen, su aygırlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Hayvanat bahçesi halkın ziyaretine kapatıldı.

Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki koronavirüs vakaları, salgın sırasında hayvanat bahçesinde görülen ilk vakalar değil. Daha önce de hayvanat bahçesindeki kediler ve maymunlarda koronavirüse rastlanmıştı.

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