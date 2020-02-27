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Ilımlı muhalifler stratejik öneme sahip Serakib'i geri aldı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesi, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti.

Ilımlı muhalifler stratejik öneme sahip Serakib'i geri aldı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesi, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti.

27 Şubat 2020 Perşembe 08:48
Ilımlı muhalifler stratejik öneme sahip Serakib'i geri aldı
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Dün akşam geç saatlerde Serakib ilçe merkezinin dış mahallerine ulaşan ılımlı muhalifler, ilerleyen saatlerde rejim güçlerinin hatlarını aşmayı başardı.

Serakib ilçe merkezi tümüyle ele geçirildi

Kentin dış mahallelerine giren ılımlı muhalifler sabaha kadar süren şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezini tümüyle ele geçirdi.

Serakib ilçesi, ülkenin en önemli kentlerini birbirine bağlayan M4 ve M5 kara yollarının birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

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M4 karayolu, Lazkiye’in Halep ve Hama’yla bağlantısını sağlarken, M5 kara yolu da Halep-Şam bağlantısını kuruyor.

Bu arada İdlib'in güneyinde, M4 yolunun altında yer alan bölgede Rus savaş uçaklarının şiddetli saldırılarla destek verdiği Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist gruplar 20'ye yakın köy ya da çiftlik benzeri yerleşimi ele geçirdi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı. 

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Anahtar Kelimeler:
SerakibIlımlı Muhalifler
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