banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.7703
EURO
8.8844
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

İlaç firması Johnson&Johnson: ”Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor”

ABD merkezli Johnson&Johnson (J&J), ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunun gözlendiğini bildirdi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 10:41
İlaç firması Johnson&Johnson: ”Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor”
banner337
banner351

ABD merkezli Johnson&Johnson (J&J), ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunun gözlendiğini bildirdi.

''Ad26.COV2.S'' adı verilen aşının tek dozunun iki doza eşit derecede olumlu tepki verdiği ve bu nedenle dağıtımının daha kolay olacağı ifade edildi.

Moderna and Pfizer tarafından yaklaşık 1000 yetişkin üzerinde klinik deneyleri sürdürülen söz konusu aşının yaşlı nüfus üzerindeki etkisinin şu aşamada belli olmadığı kaydedildi.

banner341
Klinik deneylerde genç katılımcılarda bağışıklık tepkisi yüzde 64 civarında çıkarken, 65 yaş üstünde bu oranın yüzde 36 gibi düşük bir seviyede kaldığı belirtildi.

J&J'nin son aşama olarak aşıyı 60 bin kişi üzerinde deneyeceği, daha sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesine kullanım izni ve seri üretim için başvuru yapacağı bildirildi.

Firma yetkilileri, 3 faz olarak bilinen son aşamanın yıl sonuna veya 2021 başına kadar sonuçlanmasını beklediklerini, çalışmalar tamamlandığında aşının güvenliği ve etkisine ilişkin daha fazla detayın paylaşılacağını açıkladı.

ABD'li ilaç üreticisi Johnson&Johnson, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 5 Ağustos'ta ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

"Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerini ABD ve Belçika'da tamamlayan şirket, 3. aşamanın da başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 26.09.2020 11:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'nın Harkov Bölgesinde Askeri Uçağın Düşmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 25'e Yükseldi
Ukrayna'nın Harkov Bölgesinde Askeri Uçağın Düşmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 25'e Yükseldi
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'dan Ölümler Artıyor
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'dan Ölümler Artıyor
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 729, Meksika'da 405 Kişi Öldü
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 729, Meksika'da 405 Kişi Öldü
Fransa'da Son 24 Saatte 15 Bin 797 Kovid-19 Vakası Görüldü
Fransa'da Son 24 Saatte 15 Bin 797 Kovid-19 Vakası Görüldü
Nijerya'da Borno Valisi'nin Konvoyuna Boko Haram Saldırısı: 15 Ölü
Nijerya'da Borno Valisi'nin Konvoyuna Boko Haram Saldırısı: 15 Ölü
Nijerya'da Silahlı 21 Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi
Nijerya'da Silahlı 21 Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 668 Bini Geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 668 Bini Geçti
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 452 Bini Aştı
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 452 Bini Aştı
DSÖ: “Kuzey yarım kürede bazı ülkeler grip aşısı tedarik etmekte sıkıntılar yaşıyor”
DSÖ: “Kuzey yarım kürede bazı ülkeler grip aşısı tedarik etmekte sıkıntılar yaşıyor”
Ab'nin Doğu Akdeniz Konferansı Önerisine Olumlu Karşılık Geliyor
Ab'nin Doğu Akdeniz Konferansı Önerisine Olumlu Karşılık Geliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim