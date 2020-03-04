banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111629
ALTIN
321.772
DOLAR
6.0919
STERLİN
7.8125
EURO
6.7648
banner339
Tatar – Akıncı İttifakı
Tatar – Akıncı İttifakı
Ankara niye sessiz!
Ankara niye sessiz!
Statükocu coranavirüs!
Statükocu coranavirüs!
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!

İklim Değişikliği Yüzyılın Sonuna Kadar Dünya Sahillerinin Yarısını Yok Edebilir

Berlin, 4 Mart 20 (.): İklim değişikliğinin kontrolsüz sürmesi halinde yüzyılın sonuna kadar dünyanın kumsallarının yarısının yok olabileceği bildirildi.

İklim Değişikliği Yüzyılın Sonuna Kadar Dünya Sahillerinin Yarısını Yok Edebilir

Berlin, 4 Mart 20 (.): İklim değişikliğinin kontrolsüz sürmesi halinde yüzyılın sonuna kadar dünyanın kumsallarının yarısının yok olabileceği bildirildi.

04 Mart 2020 Çarşamba 13:27
İklim Değişikliği Yüzyılın Sonuna Kadar Dünya Sahillerinin Yarısını Yok Edebilir
banner337

Berlin, 4 Mart 20 (.): İklim değişikliğinin kontrolsüz sürmesi halinde yüzyılın sonuna kadar dünyanın kumsallarının yarısının yok olabileceği bildirildi.

İtalya'da Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezinde görevli uzmanlar, son 30 yılda sahillerdeki değişimi gözlemlemek için uydu görüntülerinden faydalandı ve küresel ısınmanın, buraları gelecekte nasıl etkileyebileceğini ortaya koyan bir çalışma yürüttü.

Sonuçları "Nature ClimateChange" dergisinde yayımlanan çalışmada, risk altındaki sahiller, 2100 yılına kadar küresel sıcaklık artışının ortalama 2,4 derece olması tahmini doğrultusunda belirlendi. Daha fazla sıcaklık artışının, deniz suyu seviyesinde daha fazla artışa ve bazı bölgelerde daha şiddetli fırtınalara yol açacağına, dolayısıyla daha fazla sahilin yok olmasıyla sonuçlanacağına işaret edildi. 

banner317
Avustralya'nın kumsallarını en fazla kaybedecek ülke olacağı, burada 11 bin 400 kilometre uzunluğunda sahil şeridinin yok olabileceği belirtilen çalışmada, ABD, Meksika, Çin, Rusya, Arjantin ve Şili'nin de binlerce kilometrelik sahil şeridini yitirebileceği kaydedildi.

Çalışmada, Batı Afrika'da Gambiya ve Gine-Bissau'nun sahillerinin yüzde 60'ından fazlasını kaybedebileceği, Pakistan ve Komor Adaları ile Manş Denizi'nde Jersey Adası'ndaki kumsalları da vahim sonuçların beklediği vurgulandı.

Uzman ekibinden MichalisVousdoukas, "Ulaştığımız şey, yüzyılın sonuna kadar dünyadaki sahillerin yaklaşık yarısında 100 metreden fazla erozyon yaşanacağı. Muhtemelen yok olacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Vousdoukas, Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel ortalama sıcaklıklardaki artışın tercihen 1,5 derecede sınırlandırılması hedefini erişilebilir görmediklerini sözlerine ekledi.

(AA/ID/ŞEB)
 

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 92'ye Yükseldi
İran'da Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 92'ye Yükseldi
'Kolonya kullanılması' önerisi
'Kolonya kullanılması' önerisi
Hasan Ruhani: Koronavirüs bütün eyaletlere yayıldı
Hasan Ruhani: Koronavirüs bütün eyaletlere yayıldı
Yunan Güvenlik Güçleri Düzensiz Göçmenlere Ateş Açtı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Yunan Güvenlik Güçleri Düzensiz Göçmenlere Ateş Açtı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Deri Projesi Sergisi Pazartesi Günü Açılacak
Deri Projesi Sergisi Pazartesi Günü Açılacak
Yunan kara sularında geri itilen düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Yunan kara sularında geri itilen düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Küresel piyasalar, Fed sürprizi sonrası yön arayışında
Küresel piyasalar, Fed sürprizi sonrası yön arayışında
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Dünya Bankası'ndan Kovid-19 için 12 milyar dolarlık finansman paketi
Dünya Bankası'ndan Kovid-19 için 12 milyar dolarlık finansman paketi
ABD'de Başkanlık ön seçimlerinde 6 eyaletin 4'ünde Biden kazandı
ABD'de Başkanlık ön seçimlerinde 6 eyaletin 4'ünde Biden kazandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim