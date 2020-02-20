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İklim Değişikliği Yüzyıl Sonunda Mercan Resiflerini Yeryüzünden Silebilir

Ankara, 20 Şubat 20 : Bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle yüzyıl sonu itibarıyla yeryüzünde mercan resiflerinin oluşumuna elverişli doğal ortam bulunamayacağı uyarısı yaptı.

İklim Değişikliği Yüzyıl Sonunda Mercan Resiflerini Yeryüzünden Silebilir

Ankara, 20 Şubat 20 : Bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle yüzyıl sonu itibarıyla yeryüzünde mercan resiflerinin oluşumuna elverişli doğal ortam bulunamayacağı uyarısı yaptı.

20 Şubat 2020 Perşembe 13:03
İklim Değişikliği Yüzyıl Sonunda Mercan Resiflerini Yeryüzünden Silebilir
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Ankara, 20 Şubat 20 : Bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle yüzyıl sonu itibarıyla yeryüzünde mercan resiflerinin oluşumuna elverişli doğal ortam bulunamayacağı uyarısı yaptı.

CNN International'da yer alan habere göre, ABD'nin Hawaii Üniversitesinden bilim insanları, dünya genelinde mercan resifi alanlarının dağılımının gelecek projeksiyonunu yaptıkları araştırmanın sonuçlarını California eyaletinin San Diego kentinde düzenlenen Okyanus Bilimleri Buluşması'nda paylaştı.

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı okyanus ısınması ve asitlenmenin aynı hızda sürmesi halinde, bugün mercan resiflerinin bulunduğu alanların 2045 yılında tamamıyla elverişsiz hale gelmesinin beklendiğine dikkati çeken araştırmacılar, 2100 yılına gelindiğinde ise sıcaklık değerleri ve asitlilik bakımından resiflerin oluşumuna veya yapay olarak üretimine uygun bölge bulunamayacağını vurguladı.

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Araştırmacılar, yaptıkları projeksiyonda, 2100 yılında yeryüzünde yalnızca Meksika'nın Aşağı California eyaleti kıyıları ile Kızıldeniz'in sıcaklık ve asitlilik değerleri bakımında yapay mercan resifi için elverişli olacağı fakat buraların da akarsuların denize döküldüğü bölgelere yakın olması nedeniyle mercan resifleri için uygun ekolojik çevre olmadığı değerlendirmesinde bulundu. 

BÜYÜK BARİYER RESİFİ'NİN KADERİ

Bilim insanları, son yıllarda küresel iklim değişikliği etkilerinin mercan resiflerine verdiği zararlara dikkati çekiyor.

Avustralya açıklarındaki 2 bin 300 kilometre uzunluğundaki Büyük Bariyer Resifi'nde, son 20 yılda artan okyanus sıcaklıkları nedeniyle, çok kez, "ağarma" adı verilen, resiflerin kireçlenerek canlı yaşamını barındırma özelliğini yitirdiği tahribatlar olmuştu. 2016 ve 2017 yıllarında görülen denizel sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı.

Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korumasına katkıda bulunuyor.
(AA/HUR/ŞEB)
 

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