İklim Değişikliği, 50 Yıl İçinde Canlı Türlerinin Üçte Birini Yok Edebilir

Ankara, 14 Şubat 20 (TAK): ABD'de yürütülen yeni bir araştırma iklim değişikliğinin 2070'e kadar hayvan ve bitki türlerinin üçte birinin yeryüzünden silinmesine yol açabileceğini ortaya koydu.

Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Departmanı araştırmacıları Cristian Roman-Palacios ve John J. Wiens'in liderlik ettiği çalışmada, belli periyotlarla, dünyanın farklı yerlerindeki 581 bölgede bulunan 538 canlı türü ve bölgelerin iklim verileri incelendi. Çalışma sonucunda şimdiye kadar 538 canlı türünün yüzde 44'ünün çoktan yok olduğu belirlendi.

Çalışmada sıcaklık artışlarının şu anki gibi devam etmesi durumunda 2070'e kadar türlerin üçte birinin yok olacağı tahmininde bulunulurken, daha büyük sıcaklık artışlarının yaşanması durumunda kaybın daha fazla olabileceğine işaret edildi.

Araştırmaya liderlik edenlerden Wiens, yaptığı açıklamada, iklim değişikliği ile mücadelede Paris Anlaşması'na sadık kalınırsa daha az kaybın olacağını belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

(AA/FG)