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"iklim Biliminin Babası" Wallace Smıth Broecker Öldü

New York, 19 Şubat 19 (.):

"iklim Biliminin Babası" Wallace Smıth Broecker Öldü

New York, 19 Şubat 19 (.):

19 Şubat 2019 Salı 10:31

New York, 19 Şubat 19 (.): "İklim Biliminin Babası" olarak anılan ABD'li bilim adamı Wallace Smith Broecker hayatını kaybetti.

Columbia Üniversitesi Lamont-Doherty Dünya Gözlemevinden yapılan açıklamada, Broecker'in New York'ta 87 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. 

Atmosferde artan karbondioksit seviyelerinin belirgin ısınmaya neden olacağını öngören 1975 yılındaki makalesiyle "küresel ısınma" ifadesinin yaygın kullanımına öncülük eden Broecker, hava sıcaklığından yağmur dağılımına kadar her şeyi etkileyen küresel okyanus akıntı ağının önemini tespit eden ilk kişiydi.

Broecker, bu ağın "iklim sisteminin Aşil topuğu" ve anlaşılamayan nedenlerden hızla değişebilecek hassas bir olgu olduğunu, sera etkisi yaratan gazların çoğalmasının yarattığı ısınmanın okyanus akıntılarını çarpıcı biçimde etkilemek için yeterli olabileceğini savunuyordu.

Wallace Smith Broecker, 1997 yılında Associated Press (AP) ile yaptığı söyleşide iklim sistemi için "öfkeli yaratık" benzetmesini yapmış ve insanlığın "bu öfkeli yaratıkla oyun oynadığını" dile getirmişti. 

Ulusal Bilim Madalyası sahibi Broecker, Ulusal Bilim Akademisi üyesiydi. 

(AA/ÖZ/GÜL)

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