İklim eylemlerinin 'sembol'lerinden Greta Thunberg AB yetkilileri ile görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerde genç iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir kez daha sokaklara döküldü. Öğrenciler arasında iklim değişikliği ile mücadele eylemlerinin başlatılmasını sağlayan ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda dünyada bir sembol haline gelen İsveçli genç aktivist Greta Thunberg de vardı.

16 yaşındaki İsveçli genç aktivist Greta Thunberg Avrupa Komisyonu'nda bir konuşma yaparak Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği ile mücadele konusunda daha fazla bütçe ayırmasını talep etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker önümüzdeki yıllarda bu sözün yerine getirileceği taahhüdünde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iklim değişikliği ile ilgili sözlerini eleştiren Juncker, "Çok tehlikeli bir durumun yaşandığını" ifade etti. Trump 2017 yılında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı. İklim değişikliğinin "saçmalık" ve "uyduruk" olduğunu ifade etmişti. Anlaşma, fosil yakıtların kullanımının kısıtlanması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla, küresel sıcaklık artışının 2 derecede kalması için ülkelerin çaba göstermesini öngörüyor. 2016 yılında imzalanan Paris Anlaşması, küresel ısınmayla mücadele edilmesi ve önlemler alınması için atılmış en önemli uluslararası adımlardan biri olarak gösteriliyor.

Greta Thunberg yaptığı konuşmada siyasetçilerin bilim insanlarının elde ettiği sonuçları ve söylediklerini dikkate almaları gerektiğini ifade etti. Thunberg "Bilime destek olunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya, İsviçre, Fransa, Belçika, Avustralya'da ve daha birçok ülkede yüzlerce genç Greta Thunberg'in çağrısına cevap vererek sokaklara dökülmeye devam ediyor.

Greta Thunberg geçtiğimiz aylarda twitter hesabı üzerinden iklim grevi çağrısında bulundu. Paylaştığı videoda aktivist, “Her kimsen ve her neredeysen sana ihtiyacımız var. Bu Cuma günü, 14 Aralık’ta, uluslararası iklim grevi çağrısında bulunuyorum. Lütfen bizimle greve katıl, kısa bir süre bile olsa parlamentonuzun veya belediyenizin önünde iklim eylemi talep ettiğimizi anlamaları için eylem yap.” dedi.

Göstericiler nükleer enerji santralleri yerine rüzgar panellerinin kullanılmasını istediklerini belirterek çeşitli sloganlar attı. "Yeniden Belçika'nın büyük olduğunu gösterin", "İklim konusunda adalet istiyoruz" pankartları açtı.

Öğrenciler Belçika'da Mayıs ayında yapılacak genel seçimlere dek sokaklara dökülmeye devam edeceklerini belirtiyor.