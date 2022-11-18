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İklim Eyleminin Hızlandırılması İçin COP27'de 4 Yeni Girişim Başlatıldı

İklim Eyleminin Hızlandırılması İçin Cop27'de 4 Yeni Girişim Başlatıldı

18 Kasım 2022 Cuma 16:45
İklim Eyleminin Hızlandırılması İçin COP27'de 4 Yeni Girişim Başlatıldı

 Mısır'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) düzenlenen "Çözümler Günü" kapsamında, küresel iklim eylemini ileri taşımayı amaçlayan ve kalkınma, ulaşım, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarındaki faaliyetleri kapsayan 4 yeni girişim başlatıldı.

COP27 Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, zirvenin son tematik gününde iklim krizinin çözümüne yönelik başlatılan dört girişim, küresel iklim eylemini geliştirmek için tamamlayıcı yollara ve ülkelerin ulusal katkı beyanlarını yerine getirerek Paris Anlaşması'nın hedeflerini karşılamalarına odaklanıyor.

Açıklamada, Çözümler Günü ile ilgili görüşlerine yer verilen COP27 Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, şunları kaydetti:

"Kentsel hareketliliğin karbondan arındırılması başkanlığımız için bir önceliktir ve zirve sırasında önemli tartışmalarımızdan biri olarak öne çıkmıştır. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşarken, ulaşım, son kullanım sektörlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının yüzde 37'sini oluşturuyor. Dünyanın güneyinde kentleşme hızlanırken, kentsel ulaşım ve mobilitenin geliştirilmesi, küresel emisyon sorununu ele almak için giderek daha belirgin bir yol haline geliyor."

- Başlatılan girişimler

Girişimlerden ilki olan ve Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Afrika ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Çevreci Ulusal Yatırım Planlarının Dostları" girişimi, BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından destekleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri, sera gazı azaltımı ve uyum çabaları doğrultusunda ekonomi politikalarının planlanması ve tasarlanması sürecini şekillendirmeyi hedefleyen girişim aynı zamanda eksiklikleri ve ihtiyaçları belirleyerek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin, Paris Anlaşması'nın ve ulusal katkı beyanlarının uygulanmasını hızlandırmak için bir dizi temel kılavuz ve kriter sağlayarak politika önerilerinde bulunuyor.

Bir diğer girişim olan "Kentsel Sürdürülebilirlik için Düşük Karbonlu Ulaşım (LOTUS)", kentsel hareketliliği iyileştirmek ve karbondan arındırmak için sistemik değişimi etkinleştirmeyi amaçlıyor. BM Çevre Programı ile iş birliği içinde geliştirilen girişim, birincil öncelik olarak düşük karbonlu ve esnek kentsel mobilite çözümlerine erişimin iyileştirilmesini ve değişimin temel sağlayıcılarının güçlendirilmesini hedefliyor.

BM-Habitat iş birliğiyle başlatılan "Gelecek Nesil için Sürdürülebilir Kentsel Direnç (SURGe)" girişimi, kentsel sistemleri iklim değişikliğine uyarlayarak ve kentsel sistem dayanıklılığı oluşturarak kentsel emisyon azaltımlarını sınırlayan engelleri etkili bir şekilde ele almayı amaçlarken bina ve konutların, kentsel suyun, kentsel hareketliliğin, kentsel atıklar ile tüketimin ve kentsel enerjinin takip edilmesine odaklanıyor.

Dört girişimden sonuncusu olan "2050'ye Kadar Küresel Atık Girişimi 50", 2050 yılına kadar Afrika'da üretilen katı atığın en az yüzde 50'sinin arıtılarak geri dönüştürülmesini hedefliyor.

Afrika'nın bu hedefe ulaşması için 180'den fazla ülkeden gönüllü katılımlardan yararlanacak olan girişim, tüm katı atık türlerini bütünsel olarak ele almak ve Afrika kıtası ölçeğinde iddialı bir hedefe katkıda bulunmak adına atık yönetimine dahil olan tüm paydaşlar için işbirlikçi bir platform sağlayan ve bu anlamda ilk olan bir küresel koalisyon niteliği taşıyor.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 16:50
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