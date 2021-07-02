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İklim değişikliği, sıcak hava dalgalarının sıklığını artırdı

Kanada ve ABD'nin batı kesimleri başta olmak üzere Kuzey Yarımküre'nin birçok noktasında hissedilen aşırı sıcaklar, iklim değişikliğinin sonuçları konusundaki endişeleri artırıyor.

02 Temmuz 2021 Cuma 16:00
İklim değişikliği, sıcak hava dalgalarının sıklığını artırdı

Kanada ve ABD'nin batı kesimleri başta olmak üzere Kuzey Yarımküre'nin birçok noktasında hissedilen aşırı sıcaklar, iklim değişikliğinin sonuçları konusundaki endişeleri artırıyor.

Uzmanlar, insan kaynaklı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının görülme sıklığını artırdığını belirtiyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) İklim İzleme ve Politikalar Departmanı Müdürü Dr. Omar Baddour, "Sera gazı yoğunluğunun küresel sıcaklıkları artırmasıyla, sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun şekilde görülüyor" yorumunu yaptı.

WMO'ya göre, sıcak hava dalgaları artık daha erken başlayıp daha geç sona eriyor ve bu durum insan hayatını tehlikeye sokan ve çevre üzerinde ciddi etkilere yol açan bir kriz halini alıyor.

İngiltere Meteoroloji Dairesi'nden iklim uzmanı Nikos Christidis, "İnsan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı, Haziran'da ABD'nin ve Kanada'nın batısında sıcaklık rekorları kırılması imkansızdı" değerlendirmesini yaptı.

YÜZLERCE KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bu hafta hava sıcaklığı, ülkede verilerin tutulduğu dönemde daha önce görülmedik düzeye yükseldi. Sıcak hava sonucu 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti.

Normal şartlarda soğuk iklimiyle bilinen ve yaz aylarını da ılıman geçiren bölgelerde sıcaklığın bu derecelere yükselmesi, canlı yaşamı ve çevre üzerinde birçok olumsuz sonuç doğuruyor.

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor.

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'GECE SICAKLIĞI, GÜNDÜZ NORMALLERİNİN ÜZERİNDE'

ECCC'den meteoroloji uzmanı Armel Castellan, yüksek sıcaklıkların insanları biyolojik olarak nasıl etkilediğini anlattı:

"Her sabah daha da sıcak bir havaya uyanıyoruz. İnsan bedenini susuz bırakan bu sıcaklıklar büyük tehlike oluşturuyor. Gece sıcaklık düşmesine rağmen, normalde gündüz görülen sıcaklık değerinin üstünde kalıyor. Oysa bedenimiz geceleri bir miktar serinleyip ertesi günkü sıcaklığa hazır hale gelmeye ihtiyaç duyuyor.

İKLİM KRİZİ, AŞIRI HAVA OLAYLARINI TETİKLİYOR

Küresel ısınmanın 1,5°C yerine 2°C düzeyine yükselmesi, 420 milyon kişinin daha sıcak hava dalgalarının etkisinde kalması anlamına gelecek.

2018'de sıcak hava dalgalarından etkilenen 65 yaş üzerindeki savunmasız kişilerin sayısı 220 milyonu bularak rekor kırmıştı.

Dünyada ölçülen ortalama sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece artmış durumda. Uzmanlar bu artışın 1,5 derecede tutulmasının küresel ısınmanın etkilerini hafifleteceği görüşünde. Ancak mevcut eğilim, bu eşiğe öngörülenden daha hızlı ulaşılacağını gösteriyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) raporuna göre 2025'e kadar, dünyanın sanayi öncesi seviyelerin 1.5 C derece üzerinde ısınması ihtimali %40 oranında. 1.5C derece eşiğe ulaşma ihtimali daha önceki araştırmalarda %20 oranında görülüyordu.

İklim değişikliğiyle bağlantılı riskler arasında, sağlık sorunları, yaşam alanlarının yok olması, gıda güvenliği sorunları, su kaynaklarının yitirilmesi, ekonomik ve sosyal sorunlar sayılıyor.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 16:14
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