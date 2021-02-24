İklim değişikliği nedeniyle yerinden edilmeler başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi şubat ayı toplantısı dönem başkanı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığında yapıldı.

Üst düzey katılımlı oturumda konuşan Guterres, geçen 10 yılın insanlık tarihinin en sıcak yılları olduğuna dikkati çekti.

Savaş ve çatışmaların yaşandığı 10 ülkeden 8'inin iklim değişikliğine büyük oranda maruz kaldığını vurgulayan Guterres, Batı Afrika ve Sahel bölgesinde 50 milyondan fazla kişinin hayvancılık yaptığını, otlak alanlarındaki değişikliklerin çoban ve çiftçiler arasında büyüyen şiddete neden olduğunu söyledi.

Yerinden edilmeler başladı

Darfur'da yine az yağış ve kuraklıkların rekabeti artırdığı örneğini veren Guterres, dünya genelinde iklim değişikliği yüzünden yerinden edilmelerin başladığını ifade etti.

Guterres, 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşılması için gerçek bir küresel koalisyona ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek gelişmiş ülkelere, düşük gelirli ülkelere iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonlarını azaltmasına yardım için yıllık 100 milyar dolar ayırma taahhüdünü yerine getirme çağrısını yineledi.