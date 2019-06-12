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İklim değişikliği 10 yılda dünya barışı için tehdit oluşturabilir

İklim değişikliği 10 yılda dünya barışı için tehdit oluşturabilir

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:37
İklim değişikliği 10 yılda dünya barışı için tehdit oluşturabilir

Dünyada etkisi giderek daha çok hissedilen iklim değişikliğinin gelecek 10 yıl içerisinde dünya barışı için ciddi bir tehdit oluşturabileceği bildirildi.
Merkezi Avustralya'da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsünün (IEP) yayınladığı yıllık barış raporuna göre, iklim değişikliği sebebiyle azalan doğal kaynaklar ve kitlesel göçler ülkeler arasında ihtilaf ve çatışmalar oluşturabilir.
Küresel ısınma sebebiyle yaklaşık bir milyar insanın yüksek riskli bölgelerde yaşadığı ifade edilen raporda, bu kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının halihazırda çatışmaların ve sorunların devam ettiği ülkelerde bulunduğu vurgulandı.
Raporda, özellikle hızlı iklim değişiklikleriyle ortaya çıkabilecek kıtlık, doğal afet ve kitlesel göçler gibi etmenlerin ülkeler arası çatışmaları artırabileceğine işaret edildi.

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The Japan Times'ın haberinde rapora ilişkin görüşlerine yer verilen IEP Yönetim Kurulu Başkanı Steve Killelea, gelecek yıllarda küresel ısınmanın ve buna bağlı iklim değişikliklerinin önemli bir sorun haline geleceğinin, bu nedenle iklim değişikliğini küresel barışa karşı bir tehdit olarak rapora eklediklerinin altını çizdi.
"Barış içinde bir dünyaya sahip olmadığımız sürece, sorunlarımızı çözmemiz için gereken güven ve iş birliği seviyelerini yakalamak mümkün olamayacak." diyen Killelea, bu amaçla enstitü olarak her ülke için 23 göstergenin kullanıldığı, 1'den 5'e kadar derecelendirilen barış ve çatışma endeksi oluşturduklarına işaret etti.
Dünya Kaynakları Enstitüsü Genel Müdürü Manish Bapna da iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunların dünya barışı için artan bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bapna, bu tehdide karşı ivedilikle önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 12.06.2019 15:20
Anahtar Kelimeler:
Iklim Değişikliği Dünya Barışı
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