İkinci Trump - Kim zirvesi Vietnam'da yarın başlıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 bin kilometrelik bir tren yolculuğu sonrası, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci görüşmenin yapılacağı Vietnam'a ulaştı.

İki lider geçen sene Singapur'da ilk kez bir araya gelmişti. Trump'ın da akşam saatlerinde görüşmenin yapılacağı Hanoi'ye ulaşması bekleniyor. ABD Başkan'ı, yola çıkmadan önce Twitter hesabı üzerinden, "Bu verimli zirveye katılmak için can atıyorum" mesajını paylaştı.2 günden fazla süren yolculuk sonrası Vietnam sınırındaki Dong Dang istasyonuna inen Kim Jong-un, kendisini karşılayanları biri limuzin içinden olmak üzere birkaç kez selamladı.

İKİ LİDER, İKİ GÜN İÇİNDE PEŞ PEŞE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray açıklamasına göre, Trump ve Kim, yarın bire bir kısa bir görüşme yapacak. Ardından da heyetlerin de katılımı ile bir akşam yemeği yenecek.Perşembe günü de görüşmelerin karşılıklı olarak sürmesi bekleniyor.

İki lider arasında geçen yıl Haziran ayında Singapur'da yapılan ilk görüşme, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması konusunda "kesin yol haritası içermeyen" bir anlaşma ile sonlanmıştı.Hanoi zirvesi ekseninde oluşan beklentiler konusunda ise Trump, "Kimseyi acele ettirmek istemiyorum. Ben füze testi yapılmasın istiyorum. Test yapılmadıkça mutluyum." değerlendirmesini yapıyor.

Kuzey Kore, ABD Güney Kore'den askerlerini çekmediği sürece nükleer cephaneliğinden vazgeçmeyeceğini söylüyor.

GÖRÜŞME NEDEN VİETNAM'DA YAPILIYOR?

İkinci zirve için Vietnam'ın seçilmiş olmasının birden fazla nedeni bulunuyor. Hanoi hükümetinin, her ne kadar bir zamanlar ABD ile düşman olsalar da hem bu ülkeyle hem de Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri bulunuyor.

Ayrıca ideolojik olarak da Vietnam tıpkı Kuzey Kore gibi komünist bir ülke.



