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İkinci kez Bir AIDS hastası kök hücre nakliyle hastalığı atlatmış olabilir

İkinci kez Bir AIDS hastası kök hücre nakliyle hastalığı atlatmış olabilir

05 Mart 2019 Salı 08:52
İkinci kez Bir AIDS hastası kök hücre nakliyle hastalığı atlatmış olabilir

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir AIDS hastasının, kök hücre naklinden sonra hastalığı atlatmış göründüğü bildirildi.
ABD'nin Seattle kentinde HIV konulu konferansta sunumu yapılacak vakanın, Almanya'da kök hücre tedavisi görmesinin ardından 12 yıldır sağlıklı bir yaşam sürdüren Amerikalı Timothy Ray Brown'dan sonra AIDS'den tamamen kurtulmuş görünen ikinci hasta olduğu belirtildi.
Kimliği açıklanmayan hastaya, 2003'te AIDS teşhisi koyulduğu, 2012'de hastalığı kontrol altına almak amacıyla ilaç kullanmaya başladığı, aynı yıl Hodgkin lenfomaya yakalandığı ve 2016'da kanserin tedavisi için kök hücre naklini kabul ettiği ifade edildi.
HIV'a doğal direnç sağlayan bir gen mutasyonunun iki kopyasına sahip bağışçıdan kök hücre nakli yapılan hastanın bağışıklık sisteminin değişime uğradığı belirtildi. AIDS ilaçlarını 18 ay önce kullanmayı bırakan hastada HIV'ın izine hala rastlanmadığına işaret edildi.
AIDS hastalarında virüsü baskılayan ilaç tedavisi bırakıldığında HIV, genellikle iki ya da üç hafta içinde saldırgan biçimde geri dönüyor.
Vakayla ilgili ayrıntılar Nature dergisinin internet sayfasında yayımlandı.
Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nden doktor Keith Jerome, vakanın, "Timothy Brown'un tedavisinin şans eseri olmadığını" ortaya koyduğu değerlendirmesini yaptı.
İlk vaka Brown da kamuoyunun önüne çıkma konusunda ikna etmek için hastayla buluşmak istediğini belirterek, kendilerini tanıtmanın "bilim adına çok faydalı olduğunu ve HIV taşıyıcısı insanlara ümit verdiğini" ifade etti. Doktoru Gero Hutter da yeni vakayı "harika haber" olarak nitelendirdi.
KÖK HÜCRE NAKLİ
Vücudun mevcut bağışıklık sistemine hasar vermek ve yeni bir sisteme yer açmak için kemoterapi ya da radyoterapiyle başlayan zorlu bir prosedür olan kök hücre naklinin, birçok komplikasyonu bulunuyor.
Başka hastalar üzerinde de denenen, ancak başarı sağlanamayan kök hücre naklinin, AIDS hastası milyonlarca kişiyi tedavi etmek için elverişli bir yöntem olmadığı düşünülüyor.
İlk vaka olan Brown'a, yeniden lösemiye yakalanması üzerine ikinci kez kök hücre nakli yapılmak zorunda kalındığı belirtiliyor.
 

Son Güncelleme: 05.03.2019 12:00
Anahtar Kelimeler:
Aids Kök Hücre Nakli
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