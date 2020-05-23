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İİT, İsrail'in 'ilhak' planı için olağanüstü toplanacak

Filistin yönetimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planını görüşmek üzere teşkilat bünyesinde olağanüstü toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:00
İİT, İsrail'in 'ilhak' planı için olağanüstü toplanacak
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Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İİT'nin İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planının ele alınacağı bakanlar düzeyinde olağanüstü bir toplantı düzenlemesi kararlaştırıldı.

Filistin'in bu konudaki resmi talebini İİT'ye Ramazan Bayramı sonrası ileteceği kaydedildi.

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İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
IitIsrail Ilhak Planı
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