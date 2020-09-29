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İİT Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırılarını Kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

29 Eylül 2020 Salı 11:55
İİT Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırılarını Kınadı
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İslam İşbirliği Teşkilatı, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'a yönelik tekrar eden saldırılarını kınadı.
İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, ateşkesi ihlal eden Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan topraklarındaki çeşitli noktalara düzenlediği, sivil can kayıplarına sebep olan saldırılarının yakından takip edildiği belirtildi.

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Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik tekrar eden kışkırtma ve saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, teşkilatın Azerbaycan halkının yanında olduğu ifade edildi.
Ermenistan silahlı kuvvetlerine işgal ettiği Azerbaycan topraklarından şartsız olarak tamamen çekilme çağrısı yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki çatışmanın Azerbaycan'ın uluslararası olarak tanınan sınırlarına, toprak bütünlüğüne ve otoritesine saygı duyularak siyasi yollardan çözülmesi çağrısında bulunuldu.
 

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Son Güncelleme: 29.09.2020 12:03
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycana Yönelik Tekrar Eden SaldırılarıErmenistan Ordusununİslam İşbirliği Teşkilatı
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