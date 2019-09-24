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İğne olmaya gitti... Hastaya yanlışlıkla kürtaj yapıldı!

Güney Kore'de bir hastaneye gelen hamile kadına, başka bir hastayla karıştırılarak kürtaj yapıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İğne olmaya gitti... Hastaya yanlışlıkla kürtaj yapıldı!

Güney Kore'de bir hastaneye gelen hamile kadına, başka bir hastayla karıştırılarak kürtaj yapıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

24 Eylül 2019 Salı 17:11
İğne olmaya gitti... Hastaya yanlışlıkla kürtaj yapıldı!

Güney Kore polisi, başkent Seul'de bulunan bir hastanede yanlış kişiye kürtaj yapılması sonucunda soruşturma başlattı.

Gangseo polisi tarafından yapılan açıklamada, 7 Haziran tarihinde Gangseo'da bulunan bir hastaneye giden 6 haftalık hamile bir kadına, kimliğinin başka hastayla karıştırılması sonucunda kürtaj ameliyatı gerekleştirildi.

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Operasyonda yer alan hemşire ve doktorun ise hastanın kimliğini teyit etmedikleri belirlendi..Basına açıklama yapan bir polis yetkilisi, "Doktor ve hemşire hatasını kabul etti" ifadelerini kullandı ve görevliler hakkında 'bedensel hasara yol açan ihmal' suçundan ötürü soruşturma açıldığını belirtti.

Hastaneye beslenme iğnesi olmaya gelen kadına hemşire tarafından anestesi uygulandığını, operasyona gelen doktorun da hastanın kimlik teyidini yapmadan kürtaj operasyonu yaptığı öğrenildi.

Kürtaj yapılan kadının ise süreç içerisinde yaşananlardan haberinin olmadığı belirtildi.Güney Kore'de kürtajın yasallaştırılmasına ilişkin çalışmalar devam etse de, yasal düzenlemeler sona erdiği için kürtaj operasyonu hala çeşitli yaptırımlara sahip.

Kore Sağlık Bakanlığı, geçen sene ülkede ortalama 50 bin kürtaj operasyonunun gerçekleştiğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Yanlışlıkla Kürtaj
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