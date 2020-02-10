İdlib’e saldırı

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları, dün akşam geç saatlere kadar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde kalan Kefer Nuran, Kefer Naha, Cemyiet Rehhal, Şeyh Ali, Orum Es Sugra ve Etarib yerleşimlerine hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılar sonucu Kefer Nuran'da 9, Şeyh Ali'de 3, Orum Es Sugra'da 2 ve Etarib'de ise 3 olmak üzere toplam 17 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırılar soncu en az 30 sivil yaralandı.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR



Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.