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İdlib: Suriyeli Muhalifler Serakib\'i Geri Aldıklarını Duyurdu, Rus Askeri Kaynak \'iddia Doğru Değil\' Dedi

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Suriyeli muhalifler, İdlib eyaletindeki stratejik öneme sahip Serakib kasabasını, Suriye ordusundan geri aldıklarını duyurdu. Rus medyasına konuşan Rusya\'dan askeri bir kaynak ise muhaliflerin iddiasının doğru olmadığını söyledi.

İdlib: Suriyeli Muhalifler Serakib\'i Geri Aldıklarını Duyurdu, Rus Askeri Kaynak \'iddia Doğru Değil\' Dedi

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Suriyeli muhalifler, İdlib eyaletindeki stratejik öneme sahip Serakib kasabasını, Suriye ordusundan geri aldıklarını duyurdu. Rus medyasına konuşan Rusya\'dan askeri bir kaynak ise muhaliflerin iddiasının doğru olmadığını söyledi.

27 Şubat 2020 Perşembe 12:05
İdlib: Suriyeli Muhalifler Serakib\'i Geri Aldıklarını Duyurdu, Rus Askeri Kaynak \'iddia Doğru Değil\' Dedi
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Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Suriyeli muhalifler, İdlib eyaletindeki stratejik öneme sahip Serakib kasabasını, Suriye ordusundan geri aldıklarını duyurdu. Rus medyasına konuşan Rusya'dan askeri bir kaynak ise muhaliflerin iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa yazılı açıklamasında "Serakib kasabası Esad'ın çetelerinden tamamen kurtarılmıştır" dedi.
Reuters haber ajansına göre muhalif kaynaklar bölgede şiddetli çatışmaların devam ettiğini de söylüyor.
Fakat Rus haber ajanslarının ismini vermeden aktardığı bir Rus askeri kaynağı, Serakib'in hükümet karşıtlarının eline geçtiği haberlerini reddederek Suriye ordusunun saldırıları püskürtmeyi başardığını söyledi.
Türkiye'den Suriyeli bazı muhalif gruplara destek amacıyla İdlib'e binlerce asker ve zırhlı araç gönderilmiş, Şubat ayında saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin sayısı 18'e yükselmişti.
SERAKİB NEDEN ÖNEMLİ?

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Suriye ordusunun, Rusya'nın desteğiyle Aralık ayında İdlib'de başlattığı harekat kapsamında üç hafta önce ele geçirdiği Serakib kasabası, M4 ve M5 karayollarının birleştiği bölgede yer alıyor.
Şam yönetimi Serakib'i ele geçirdiğinde, Suriye'nin kuzeyinde Halep ile güneyinde başkent Şam'ı birbirine bağlayan kritik önemdeki M5 karayolunun kullanıma açıldığını duyurmuştu.
Suriye ordusu, bu iki önemli ulaşım hattı arasındaki iletişimi korumayı hedefliyordu. Böylece, ülkenin iki büyük şehri Şam ile Halep birbirine bağlanacak ve Halep'in kıyı bağlantısı da sağlanmış olacaktı.
Suriye yönetimi, savaş sonrası ülke ekonomisinin yeniden toparlanması için bu iki karayolunun kontrolünü elinde bulundurmak istiyor.
Rusya ve Türkiye, Eylül 2018'de imzaladıkları SoçiMutabakatı'yla, bu iki yolu ve Serakib'i de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık bölgesi üzerinde anlaşmıştı. Anlaşmayla Suriye ordusu ve İdlib'deki muhalifler arasındaki çatışmasızlık bölgesi silahtan arındırılacak ve tampon bölge görevi görecekti.
Ancak Suriye ordusu önce Mayıs ayında, ardından Ekim ayında İdlib'e operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda asıl hedef M4 ve M5 karayollarının kontrolünü yeniden eline almaktı. Bu operasyonlar sırasında Türkiye'ye ait iki gözlem noktası kuşatıldı.

(BBC/ÖZ/ŞEB)
 

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