İdlib İçin Rusya\'dan Türkiye\'ye Çağrı: Sivillerin Suriye\'nin Diğer Bölgelerine Geçişine İzin Verin

Lefkoşa, 21 Şubat 20 : Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'deki çatışmalar nedeniyle yüz binlerce sivilin Türkiye'ye doğru kaçtığı haberlerinin doğru olmadığını savundu. Kremlin, Türkiye'ye çağrıda bulunarak bölgedeki sivillerin Suriye hükümeti tarafından denetlenen alanlara geçişine izin vermesini istedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, İdlib'deki durumun insansız hava araçları ve diğer kaynaklar üzerinden izlendiğini belirtildi.

Açıklamada Türkiye'nin İdlib'e son haftalarda çok sayıda zırhlı araç, teçhizat ve cephane sevkettiği de kaydedildi.



İdlib'de Suriye ordusunu destekleyen Rusya ile hükümet karşıtı silahlı grupları destekleyen Türkiye arasındaki gerginliğin bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkaın Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak telefon görüşmesinde ele alınması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İdlib konusunda üçlü bir görüşme yaptıktan sonra, KSİ 17.00 de Rusya lideri ile görüşeceğini açıkladı ve "Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" diye konuştu.

(BBC/ÖZ/HA)

