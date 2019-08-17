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İdlib\'e Yoğun Hava Saldırıları Sürüyor: 6 Ölü

ESED REJİMİ VE DESTEKÇİSİ RUSYA\'NIN İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YERLEŞİMLERE YOĞUN HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İdlib\'e Yoğun Hava Saldırıları Sürüyor: 6 Ölü

ESED REJİMİ VE DESTEKÇİSİ RUSYA\'NIN İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YERLEŞİMLERE YOĞUN HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:39
İdlib\'e Yoğun Hava Saldırıları Sürüyor: 6 Ölü

ESED REJİMİ VE DESTEKÇİSİ RUSYA'NIN İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YERLEŞİMLERE YOĞUN HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

REJİME AİT SAVAŞ UÇAKLARININ DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA BİR AİLEDEN ÇOĞU ÇOCUK 6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 3 SİVİL YARALANDI

İdlib, 17 Ağustos 19 (.): Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, bir aileden çoğu çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçilerinin, Marratinnuman ilçesi, Temaniye beldesi, Marrıthırme, Hazarin, Rekaya, Nukeyyer, Şeyh Mustafa ve Deyr Şarki köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin hava saldırıları sonucu Deyr Şarki köyünde bir aileden çoğu çocuk 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilinin yaralandığını söyledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ilçesinin yakınlarına saldırı düzenledi.

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İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

(AA/TUĞ/HA)

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