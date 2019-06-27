banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95542
ALTIN
260.520
DOLAR
5.7655
STERLİN
7.3161
EURO
6.5566
Silahlı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
SİLAHLI KAVGA ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Eşkiyalığa geçit yok!
EŞKİYALIĞA GEÇİT YOK!
Buğday yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı
BUĞDAY YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN...
banner306
Flaş Haber
Eşkiyalığa geçit yok!
Kapat

İdlib\'e Yoğun Hava Saldırıları Sürüyor

SURİYE\'DE, BEŞŞAR ESED REJİMİ VE DESTEKÇİSİ RUSYA\'NIN İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ\'NE YOĞUN HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İdlib\'e Yoğun Hava Saldırıları Sürüyor

SURİYE\'DE, BEŞŞAR ESED REJİMİ VE DESTEKÇİSİ RUSYA\'NIN İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ\'NE YOĞUN HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

27 Haziran 2019 Perşembe 13:49
İdlib\'e Yoğun Hava Saldırıları Sürüyor

SURİYE'DE, BEŞŞAR ESED REJİMİ VE DESTEKÇİSİ RUSYA'NIN İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NE YOĞUN HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

ESED REJİMİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARININ DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 2 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ, 4 SİVİL YARALANDI

İdlib, 27 Haziran 19 : Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği yoğun hava saldırıları sürerken rejimine ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılarda iki sivil hayatını kaybetti, dört sivil yaralandı.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib kent merkezinin çevresine, Marrethırme, Termela, Şeyh Mustafa, Kefersecne, Şeyh Damis, Nukeyyer, Abidin, Mastume, Kefer Secne ve Bara köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ilçesine, Sıhrıyye, Havice ve Havvaş köylerine hava saldırısı düzenledi.

Rejimin düzenlediği hava saldırılarında Kefer Secne ve Bara köylerinde birer sivil yaşamını yitirdi, dört sivil yaralandı.

Askeri muhaliflerin uçak gözlem evi, Kefer Zita'yı vuran uçakların ise Rusya'ya ait olduğunu bildirdi.  

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

banner317
Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran arasında düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

SURİYE'DE RUS VE REJİM SALDIRISI AYRIMI

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama eski teknolojiye sahip rejim uçakları saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor, alçalarak hedefe doğru yaklaşıp geniş alanları vuruyor. Nokta atışı yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat daha geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkarıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak ettiği anda oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor.

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

(AA/RU/YIL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya: Önümüzdeki Haftalarda S-400'leri Sevk Etmeye Hazır Olacağız
Rusya: Önümüzdeki Haftalarda S-400'leri Sevk Etmeye Hazır Olacağız
Brezilya Cumhurbaşkanı'nın Filosunda Görevli Askerin Çantalarında 39 Kilogram Kokain Bulundu
Brezilya Cumhurbaşkanı'nın Filosunda Görevli Askerin Çantalarında 39 Kilogram Kokain Bulundu
İsrail Rusya'yı Hava Sahasında Gps Sinyallerini Engellemekle Suçladı
İsrail Rusya'yı Hava Sahasında Gps Sinyallerini Engellemekle Suçladı
Avrupa’da Haziran Sıcakları Rekor Kırdı
Avrupa’da Haziran Sıcakları Rekor Kırdı
Almanya Başbakanı Merkel Yine Titreme Nöbeti Geçirdi
Almanya Başbakanı Merkel Yine Titreme Nöbeti Geçirdi
İran Henüz Uranyum Stok Limitini Aşmadı
İran Henüz Uranyum Stok Limitini Aşmadı
Tunus'un Başkentinde İntihar Saldırıları
Tunus'un Başkentinde İntihar Saldırıları
Yunanistan Girit açıklarında sondaj çalışması başlatıyor
Yunanistan Girit açıklarında sondaj çalışması başlatıyor
Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı
Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı
Avrupa Konseyi’nin yeni genel sekreteri Buric
Avrupa Konseyi’nin yeni genel sekreteri Buric

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim