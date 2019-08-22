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İdlib\'den Kaçan On Binlerce Sivil Türkiye Sınırına Geldi

Ankara, 22 Ağusto19 : Suriye rejiminin muhaliflerin elinde bulunan İdlib\'e düzenlediği operasyonların şiddetini son günlerde artırması üzerine on binlerce sivil Türkiye ile sınıra doğru geldi.

İdlib\'den Kaçan On Binlerce Sivil Türkiye Sınırına Geldi

Ankara, 22 Ağusto19 : Suriye rejiminin muhaliflerin elinde bulunan İdlib\'e düzenlediği operasyonların şiddetini son günlerde artırması üzerine on binlerce sivil Türkiye ile sınıra doğru geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:36
İdlib\'den Kaçan On Binlerce Sivil Türkiye Sınırına Geldi


Ankara, 22 Ağusto19 : Suriye rejiminin muhaliflerin elinde bulunan İdlib'e düzenlediği operasyonların şiddetini son günlerde artırması üzerine on binlerce sivil Türkiye ile sınıra doğru geldi.

Reuters haber ajansı bölgedeki kişilerle konuştuğu haberinde araçların akışının sürekli devam ettiğini kaydederken kurtarma ekiplerinde çalışanlar dört gün içinde en az 60 bin insanın bölgeden kaçtığını söyledi.

Rusya desteğiyle Suriye rejiminin İdlib'in 'kale kapısı' olarak bilinen Han Şeyhun kasabasını ele geçirmesi, bölgeden kaçan sivillerin sayısının da yükselmesine neden oldu.

Suriye rejimi ise İdlib'den ayrılmak isteyen siviller için bir koridor açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada söz konusu koridorun Hama'nın kuzeyinde oluşturulduğu aktarıldı.

Bölgede bulunanlar özellikle Salı günü Rusya ve Suriye savaş uçaklarının bombalamaları artırdığını, bir hastanenin de vurulduğunu söyledi.

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Han Şeyhun kasabasının ele geçirilmesinin Suriye rejimi için büyük bir kazanç olacağı kaydediliyor.

İRAN DA DESTEK VERİYOR

Suriye rejiminin son saldırılarına İran destekli militanların da destek verdiği aktarılıyor.

Son 10 günde saldırıların şiddeti artarken çatışmalarda yüzlerce sivilin öldüğü ve en az 400 bin kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Bazı insan hakları grupları ise Nisan ayından beri saldırılarda 196 çocuğun öldüğünü aktarıyor.

(BBC/FG)

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