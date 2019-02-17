İdlib\'de Son 24 Saate Ölenlerin Sayısı 10\'a Yükseldi

İdlib, 17 Şubat 19 : Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki 13 sivil yerleşime son 24 saatte düzenlediği top ve roket saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 34'e çıktı.

Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler), sosyal medya hesabından, rejim güçlerinin, Soçi mutabakatını ihlal ederek "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılara dair bilanço yayımladı.

Bilançoda, aralarında İdlib'in Han Şeyhun ile Marratinnuman ilçesi başta olmak üzere 13 farklı yerleşimin hedef alındığı bilgisine yer verildi.

Dün öğle saatlerinden itibaren rejim güçlerinin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği top ve roket saldırılarında daha önce 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 12 sivil yaralandığı duyurulmuştu.

Bilançoda, 13 sivil yerleşime dün gün boyu süren 236 top ve roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralıların sayısının 34'e ulaştığı belirtildi.

Yaşamını yitirenlerin 4'ünün kadın, 3'ünün çocuk olduğu bildirildi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in en büyük sivil yerleşimlerinden olan Han Şeyhun ile Marratinnuman ilçelerini hedef almanın, bölgede insani felakete yol açacağını söyledi.

Hac Yusuf, "Son dönemde maalesef durmadan kan akıyor. Ölen ve yaralananların çoğu kadın ve çocuk. Siviller toprak üstünde yaşamak yerine, Doğu Guta'da olduğu gibi yer altındaki sığınak ve mağaralara saklanıyor." dedi.

Hac Yusuf, rejim güçlerinin düzenlediği katliamlara karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği hava ve kara saldırılarında 63 sivil hayatını kaybetti, 250'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

(AA/RÇ/HÖ)