banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768
Esentepe’de iş kazası
ESENTEPE’DE İŞ KAZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU
Dikkat sis var
DİKKAT SİS VAR
Flaş Haber
Dikkat sis var
Kapat

İdlib'e yoğun hava saldırıları: 8 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

İdlib'e yoğun hava saldırıları: 8 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 14:03
İdlib'e yoğun hava saldırıları: 8 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Esed rejiminin savaş uçakları, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es Sübül, Bidama, Marşimşe, Reyyan, Marşurin, Sırman ve Katra köylerini vurdu.

banner317
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da Maarratünnuman ilçesi ve kırsalı ile Cercenaz beldesi, Tel Mennis ve Tuh köylerine saldırı düzenledi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejimin saldırılarında Serakib ilçesinde 7 ve Bidama köyünde 1 olmak üzere toplam 8 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil de yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerlerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bombardıman sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, kasım ayından bu yana en az 180 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019'da 1 milyonu aştı.


 

Son Güncelleme: 21.12.2019 17:54
Anahtar Kelimeler:
Idlib Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu şartlı kaldıran yasayı imzaladı
Trump, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu şartlı kaldıran yasayı imzaladı
Twitter, Suudi Arabistan menşeli binlerce hesabı sildi
Twitter, Suudi Arabistan menşeli binlerce hesabı sildi
Enks ile Ypg/Pkk anlaştı
Enks ile Ypg/Pkk anlaştı
ABD kongresinden geçen tahsisatlar yasa tasarısı, Gkry'ye silah ambargosunu şartlı kaldırıyor
ABD kongresinden geçen tahsisatlar yasa tasarısı, Gkry'ye silah ambargosunu şartlı kaldırıyor
Rusya-ukrayna Avrupa’ya Gaz Transferinde “prensipte” Anlaştı
Rusya-ukrayna Avrupa’ya Gaz Transferinde “prensipte” Anlaştı
Yolsuzlukla Suçlanan Eski Adalet Bakanı Nijerya'ya Teslim Edildi
Yolsuzlukla Suçlanan Eski Adalet Bakanı Nijerya'ya Teslim Edildi
Çin'in Doğu Türkistan Politikaları Ordu'da Protesto Edildi
Çin'in Doğu Türkistan Politikaları Ordu'da Protesto Edildi
İsviçre'de 47 Yıldır Faaliyet Gösteren Nükleer Santral Kapatıldı
İsviçre'de 47 Yıldır Faaliyet Gösteren Nükleer Santral Kapatıldı
Moskova'da Fsb Binası Yakınındaki Saldırıda Ölü Sayısı 2'ye Çıktı
Moskova'da Fsb Binası Yakınındaki Saldırıda Ölü Sayısı 2'ye Çıktı
İngiltere Parlamentosundan Brexit Yasasına İlk Onay
İngiltere Parlamentosundan Brexit Yasasına İlk Onay

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim