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idlib'e saldırı: 15 ölü

Suriye'de BeşşarEsed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesindeki yerleşimlere gün içerisindeki saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

idlib'e saldırı: 15 ölü

Suriye'de BeşşarEsed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesindeki yerleşimlere gün içerisindeki saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

07 Şubat 2020 Cuma 07:10
idlib'e saldırı: 15 ölü

Esed rejimi, İdlib'inTeftenaz, Neyreb ve Binneş beldelerine, Halep'in UreimKubra ve Hayyan bölgelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib kent merkezi ile Sermin, Kumeynas, MaretNısan köyleri ile Halep'in Han el Asal, MaretArtik, Raşidin, KeferHamra, Babis, KeferNaha, Humeyra, Kalaciyye, Hureytan ve Anadan köylerine saldırı düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin saldırılarında, İdlib kent merkezi, Hayyan köyü ile Teftenaz beldesinde 1'er sivil, Halep'in UrimKubra beldesinde 4 sivil olmak üzere toplam 7 sivil hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda da 8 sivil hayatını kaybetti.
Böylece Esed rejimi ve Rusya'nın gün içindeki saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e yükseldi.
Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

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Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine askeri sevkiyata devam ediyor.
Çok sayıda tanktan oluşan TSK konvoyu, İdlib’in farklı noktalarına konuşlandı.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.
17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

 

Son Güncelleme: 07.02.2020 10:32
Anahtar Kelimeler:
Idlibe Saldırı
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