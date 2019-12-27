banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
289.722
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8138
EURO
6.6449
İçki hırsızlığı
İÇKİ HIRSIZLIĞI
Dükkan açma ve hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döne Şah hayatını kaybetti
DÖNE ŞAH HAYATINI KAYBETTİ
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

İdlib'deki bombardımanlarda 11 günde 86 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e 15-25 Aralık tarihlerinde düzenlediği yoğun saldırılarda 86 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İdlib'deki bombardımanlarda 11 günde 86 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e 15-25 Aralık tarihlerinde düzenlediği yoğun saldırılarda 86 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

27 Aralık 2019 Cuma 13:14
İdlib'deki bombardımanlarda 11 günde 86 sivil öldü

SNHR'nin raporunda, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşimlere 15-25 Aralık tarihlerinde yoğunlaştırdığı saldırılar sonucu 21'i çocuk, 18'i kadın toplam 86 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bunlardan 10'u çocuk, 11'i kadın toplam 42 sivil Esed rejiminin bombardımanları sonucu öldü.

Rusya'nın hava saldırılarında ise 11 çocuk, 7'si kadın olmak üzere toplam 44 sivil can verdi.

Rejim ve Rusya'nın bombardımanlarında okullar 9, sağlık merkezleri 2, pazar yerleri ise 6 defa hedef alındı.

Söz konusu 11 günlük sürede, Rusya ve rejim güçleri, saldırılardan kaçan sivillerin kullandıkları güzergahları 9, sığınmacı kamplarını ise 3 kez bombaladı.

Rejime ait helikopterler de sivil yerleşimlere en az 248 varil bombası saldırısı düzenlendi.

banner317
İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

İdlib'deki AA muhabirlerinin gözlemlerine göre, İdlib'e hava saldırıları önceki gün durdu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 217 bini buldu.

Son Güncelleme: 27.12.2019 16:41
Anahtar Kelimeler:
İdlibdeki Bombardımanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Libya Krizini Görüştü
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Libya Krizini Görüştü
Hawaii'de Tur Helikopteri Kayboldu
Hawaii'de Tur Helikopteri Kayboldu
Nasa'nın “güneş kaşifi“ Venüs'ten ikinci kez geçti
Nasa'nın “güneş kaşifi“ Venüs'ten ikinci kez geçti
Afganistan'da 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı
Afganistan'da 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı
Kazakistan'da düşen uçakta ölü sayısı 15’e yükseldi
Kazakistan'da düşen uçakta ölü sayısı 15’e yükseldi
İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat
İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat
Kolombiya'da sel: 7 kişi yaşamını yitirdi
Kolombiya'da sel: 7 kişi yaşamını yitirdi
Japonya'da Doğum Oranında Rekor Düşüş: “nüfus 2019'da Yarım Milyondan Fazla Azaldı”
Japonya'da Doğum Oranında Rekor Düşüş: “nüfus 2019'da Yarım Milyondan Fazla Azaldı”
Libya, Türkiye'den resmi olarak askeri destek istiyor
Libya, Türkiye'den resmi olarak askeri destek istiyor
Kremlin:
Kremlin: "libya Terörist Unsurlar İçin Sığınak Haline Geldi"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim