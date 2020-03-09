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İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinden 10 dakika sonra rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi.

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinden 10 dakika sonra rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi.

09 Mart 2020 Pazartesi 08:52
İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
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Ateşkes ihlallerine dün ve bugün de devam eden rejim unsurları, gerekli koordineler yapılmasına rağmen TSK'ye ait ikmal konvoyuna makinalı tüfekle taciz ateşi açtı. Rejim unsurlarının bir başka birliğin yakınına üç havan mermisi attığı tespit edildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında kararlaştırılan ateşkesin uygulanmaya başlandığı 6 Mart saat 00.01'den 10 dakika sonra rejim tarafından ateşkes ihlalleri yapılmaya başlandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günün sonunda rejimin 15 ateşkes ihlali gerçekleştirildi. Rejim unsurlarının bu ihlallerde 50'den fazla mermi kullandığı tespit edildi.
İhlaller İdlib'in güneyindeki MaaratAliya, Fattıra, Kastun, Kan Safra, Zıyara, Ibzumo, Sfuhın, Bara, Tukad bölgelerinde yoğunlaşırken dün gece rejim güçleri, Hama kırsalı Gab Ovası'ndaki Zıyara köyüne de taciz atışları yaptı.
Rejim topçusunun dün akşam saatlerinde İdlib'de Cebel Zaviye'ninShuhen, Fattire, KeferAvid köylerine gerçekleştirdiği taciz atışları ise yaklaşık bir saat boyunca devam etti.

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Rejim güçlerinin dün ayrıca İdlib'in güneyinde tampon bölge durumundaki Kefrenbil'in batısında Bureyc ve MaretMukes noktalarına iki tank, iki zırhlı personel taşıyıcı ve birçok milisin olduğu konvoyla ilerleyip mevzilendiği belirlendi.
İKMAL KONVOYUNA TACİZ ATEŞİ
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gerekli koordineleri yaparak dün başlattığı ikmal faaliyetine de taciz atışı gerçekleştirildi. Konvoya rejim unsurlarının olduğu Urum As Sugra bölgesinden makinalı tüfekle taciz ateşi açıldı.
Bir başka birliğin bulunduğu bölgenin yaklaşık 800 metre yakınına da bugün toplam üç havan mermisi atıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta gerçekleştirilen toplantının ardından İdlib'de ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.
 

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Son Güncelleme: 09.03.2020 12:01
Anahtar Kelimeler:
Idlib Ateşkes
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