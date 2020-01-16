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İdlib'de son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil öldü

 Beşşar Esed ordusu, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında, Kasım 2019'un başından itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 100'ü çocuk, 313 sivil hayatını kaybederken, yerinden edilenlerin sayısı 382 bini aştı.

İdlib'de son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil öldü

 Beşşar Esed ordusu, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında, Kasım 2019'un başından itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 100'ü çocuk, 313 sivil hayatını kaybederken, yerinden edilenlerin sayısı 382 bini aştı.

16 Ocak 2020 Perşembe 09:34
İdlib'de son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil öldü

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Kasım 2019'un başından itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 67 bin104 aileden oluşan 382 bin 466 sivil göç etmek zorunda kaldı.
Aynı süre içerisinde 100'ü çocuk, 313 sivil öldü, 1843 sivil yaralandı.
Ayrıca, 48 cami, 3 Sivil Savunma merkezi, 1 ambulans ve 9 sağlık ekibi, 15 sağlık tesisi, 11 çadır kent, 8 su santrali, 51 okul ve 14 pazar yeri hedef alındı.
Saldırılarda 322 milyon dolarlık maddi hasar oluştu.

GÖÇ EDENLERİN DURUMU
Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.
Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçler başlarken, saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.

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İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.
Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle, nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.
Rusya’nın, Türkiye’yle 17 Eylül 2018’de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil, can verdi.
 

Son Güncelleme: 16.01.2020 12:51
Anahtar Kelimeler:
Idlib Can Kayıpları
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