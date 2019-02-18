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İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü

İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:18
İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü

Suriye'de bombalı saldırı meydana geldi. Suriye'nin İdlib şehir merkezinde bulunan El-Kusur Caddesi'nde iki bomba yüklü araç infilak etti.

Ülkedeki rejim karşıtı grupların kontrolünde olan İdlib şehrinde ardı ardına meydana gelen patlamalar nedeniyle en az 15 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur Caddesi'nde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu." dedi.

İki aracın infilak ettirildiği mekanda çevredeki bina ve dükkanların da büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, olayda yaralananlar arasında Doğu Guta'dan göç etmek zorunda kalan dört gazetecinin de bulunduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Idlib
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