İdlib'de ateşkes başladı

Ankara-Moskova hattında günlerdir devam eden İdlib temasları sonuçlandı. Türkiye, Rusya ile 3 maddelik mutabakata vardı ve ateşkes sağlandı.

Ateşkes, 6 Mart 2020 saat 00.01 itibarıyla başladı.

Hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı

Sınır hattında aylardır devam eden ve Bahar Kalkanı Harekatı'yla en üst düzeye çıkan hareketlilik, yerini sessizliğe bıraktı.

Silahlar sustu, patlamalar kesildi, uçuşlar durdu.

TRT Haber ekibi, ateşkesin yürürlüğe girdiği gece boyunca bölgenin nabzını tuttu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dikkatle izlediği sınır hattında, sessizlik gece boyunca sürdü.

Pazar günü ortak devriye başlayacak

Mutabakat kapsamında, M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.

M4 karayolunun bir bölümünde ortak devriyeler gerçekleştirilecek. Bölgede sükunetin devamlılığı için Türk ve Rus askerler tıpkı Fırat'ın doğusunda olduğu gibi bir araya gelecek. Pazar günü ortak devriyelere başlanacak. Masada sağlanan ateşkesin sahada gözetimi yapılacak.

Moskova'da varılan mutabakat bununla sınırlı değil. İki ülke bölgedeki tüm terörist grupların ortadan kaldırılması konusunda kararlı. Ayrıca siviller de korunacak. İhtiyaç sahiplerine ayrım yapılmadan insani yardım sağlanacak. Yerinden edilen Suriyelilerin geri dönüşleri kolaylaştırılacak.