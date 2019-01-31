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İdealindeki cezaevine girmek isteyen eski mahkumdan banka soygunu girişimi

İdealindeki cezaevine girmek isteyen eski mahkumdan banka soygunu girişimi

31 Ocak 2019 Perşembe 10:12
İdealindeki cezaevine girmek isteyen eski mahkumdan banka soygunu girişimi

ABD'nde cinayete teşebbüsten New Jersey'de 20 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan William J. Gallagher, salıverilmesinden 1 yıl sonra Wisconsin eyaletindeki bir hapishaneye girebilmek için banka soygunu girişiminde bulundu. Soygun zanlısı, girmek istediği cezaevinin sağlık sigortası ve yemeklerinin iyi olduğunu ifade eti.

Eski bir Vietnam Savaşı gazisi olan Gallagher'in davasını üstlenen kamu avukatı Charles Roozen, duruşmada, müvekkilinin bir finans kurumuna yönelik soygun girişimi suçunu kabul ettiğini söyledi. Rozen, müvekkilinin Wisconsin'de herhangi bir cezaevine gönderilme umuduyla bu soyguna teşebbüs ettiğini ifade etti.

Şu anda 68 yaşında olan Gallagher'in Wisconsin'deki hapishanelerde verilen sağlık hizmetlerinin ABD Gazi İşleri Bakanlığı tarafından sunulan hizmetlerden çok daha iyi olduğunu duyduğu için bu yola başvurduğu aktarıldı.

"Sağlık hizmeti alabilmek için bir kişinin banka soygunu yaptığını daha önce hiç duymadım. diyen "Savcı James Griffin, Amerika'daki sağlık hizmetlerinin geldiği nokta açısından üzücü bir durum. Kısaca söylemek gerekirse, bir kişinin sağlık hizmeti alabilmek için bir banka soyması gerekiyor." yorumunda bulundu.

Gözaltına alınma ümidiyle soygun girişiminde bulunan ve East Wisconsin Bulvarı'ndaki Chase Bank şubesine giren Gallagher, veznedar kadına adının Bill olduğunu söyledi.

Üzerinde bomba olduğunu iddia eden Gallagher, 100 dolar banknotlarla para istediğini dile getirerek veznedeki kadına polisi çağırmasını söyledi. Tuhaf bir soygun girişimi olduğunu belirten veznedar kadın ifadesinde, önce polisi çağırmak istemediğini ancak zanlının talebi üzerine güvenlik güçlerine haber verdiğini dile getirdi. Banka çalışanı kadın, polisin gelip onu tutuklayana kadar Gallagher'in bankada oturduğunu ifade etti.

William J. Gallagher'in duruşmasının detaylarında, "Bundan yaklaşık 48 yıl önce, o zaman 72 yaşında olan bir mahkumla oturup sohbet ediyordum. Amerika'nın birçok yerinde cezaevlerinde kalmış. Wisconsin'de de kalmış. Bana Wisconsin'deki cezaevlerinin yemeklerinin, büfelerinin ve her türlü hizmetlerin çok daha iyi olduğunu söylemişti." ifadeleri yer aldı.

Soygun girişimi nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gallagher, Milwaukee ilçe Yargıcı David Hansher'e, "Şu anda tutulduğum ıslah evinde konuştuğum arkadaşlarım, o yaşlı mahkumun bana söylediklerinde yüzde yüz haklı olduğunu teyit ettiler." dedi.

Dramatik olduğu kadar tuhaf bir hale dönüşen davada Yargıç Hansher, zanlı Gallagher'e 1994 yapımı The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) filmini izleyip izlemediğini sordu.

James Whitmore'un canlandırdığı mahkum ve hapishane kütüphanecisi olan Brooks Hatlen serbest kaldıktan sonra dış dünyaya ayak uyduramadığı için kendini asarak intihar etmişti.

Gallagher, duruşmada Yargıç David Hansher'e, "O kütüphaneci şu anda benim. O da ıslah evine konuldu ve uyum sağlayamadı. Her şeyi dağıldı. O kendini astı, ben asmadım ama biliyorsunuz işte." şeklinde konuştu.

"Brooklyn'deki Eski Muharipler İdari Teşkilatı doktorları, sırtımdaki kanseri tedavi etti. Midemde üç lenf nodu ve akciğerimde bir nodül bulduğunu söylediler." diyen Gallagher, "İşler gayet iyi gidiyordu ve sonra her şey alt üst oldu." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Kendisini cezaevine gitmeye motive eden sebebin sadece sağlık hizmetleri olmadığını kaydeden Gallagher, aynı zamanda çocuklarına yük olmak istemediğini ve cezaevini özlediğini dile getirdi.

Zanlı Gallagher'in beklentisine rağmen Yargıç Hansher ona hapis cezası vermedi. Bunun yerine soruşturmanın devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.

Bu arada Gallagher'ın hapis cezası talebi, avukatı Roozen'i ikilemde bırakmış durumda. Çünkü avukatlar genellikle savundukları kişinin daha az ceza alması için mücadele ederken aynı zamanda müvekkillerinin isteklerini de gözetmeleri gerekiyor.

Avukat Roozen, "Bu, alışkın olduğum veya içinde olmak istediğim durumun tam tersi bir rol." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ideal Cezaevi
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