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Idai Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 700\'ü Geçti

Abuja, 24 Mart 19 : Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi\'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 700\'ü geçti.

Idai Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 700\'ü Geçti

Abuja, 24 Mart 19 : Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi\'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 700\'ü geçti.

24 Mart 2019 Pazar 08:47
Idai Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 700\'ü Geçti

Abuja, 24 Mart 19 : Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 700'ü geçti.
Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Mozambik'teki Idai kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 417'yi geçtiğini açıkladı.
Kasırga nedeniyle Zimbabve'de 259, Malavi'de ise 56 kişi hayatını kaybetti.
Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken on binlerce kişiye sıtma ve kolera teşhisi konuldu.
Mozambik, Zimbabve ve Malavi'de geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve sellerden yarısı çocuk olmak üzere 1,7 milyon insan etkilendi.
Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti.
(AA/EMR/SEL)

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