İçişleri Bakanlığı ile Girne ilçesine bağlı 5 belediye arasında MAKS projesinin ikinci etabı için protokoller imzalandı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ve yurtdışında olan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yerine Belediye Asbaşkanı Ayten Safel’in arasında projenin ikinci ayağını oluşturan Hane Halkı verilerinin muhtarlarla birlikte alandan toplanarak, sisteme girişlerinin sağlanmasına yönelik 5 ayrı iş birliği protokolü imzalandı. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu salonundaki imza töreninde bölge muhtarları da hazır bulundu.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren konuşmasında, MAKS projesinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Çağdaş dünyanın gereği olan E-Devlet sistemi içerisinde önemli bir yer tutan Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesinde çalışmaların hızlandırılması ve projenin birinci etabında yer alan sokak, cadde, mahalle, yol isimleri ve yapı numaratajlarına yönelik saha çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Girne, Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Esentepe belediyelerimiz ile bakanlığımız arasında bugün değerli muhtarlarımızın huzurunda imzalanacak protokollerle projenin ikinci aşamasına geçilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz”

“MUHTARLARIMIZIN REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARA ÖNEMLİ BİR İVME KATACAK”

MAKS projesinin birinci etabında sahadan sokak, cadde, mahalle, yol isimleri ve yapı numaratajlarının sisteme işlenmesi çalışmalarını büyük oranda başarıyla tamamlayan Girne, Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Esentepe belediyelerinin üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ifade eden Bakan Evren, şunları belirtti:

“Projenin ikinci etabında yer alan Hane Halkı verilerinin alandan toplanarak, sisteme girişlerinin sağlanması aşamasında ise muhtarlarımızın katkısı çok önemli olacaktır. Burada sahadan toplanacak hane halkı verilerinin belediyelerimizle istişare içerisinde oluşturulan detaylı kayıt formlarına doğru şekilde işlenmesi aşamasında muhtarlarımızın rehberliğinin çalışmalara önemli bir ivme katacağına inancım tamdır.”

Bakan Evren, protokoller ile MAKS projesinin 2’nci etabında yürütülecek çalışmaların hızlandırılması, görevlendirilecek belediye personeline Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü tarafından sistem eğitimlerinin verilmesi, bakanlığın nüfus sisteminde kayıtlı kişilerin ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilmesi, belediyeler ile Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri’nin sistemleri arasında veri alışverişinin sağlanması gibi önemli çalışmaların yürütüleceğini söyledi. Evren, “Çağdaş dünyada artık halk devletin ayağına değil devlet halkın ayağına hizmetleri götürmektedir” vurgusu yaptı.

E-Devlet sisteminin önemli bir ayağı olan Maks Projesi’nin tamamlanması ile birçok işlemin daire daire gezmeye ihtiyaç duymadan yapılacağına dikkat çeken Bakan Evren, bu çalışmaların sonucunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin tamamlanacağını ve e-devlet sisteminin oluşması ile de ciddi toplumsal kazanımlar elde edileceğini ifade etti.

EVREN, MAKS PROJESİ İLE İLGİLİ İSTATİKSEL VERİLERİ PAYLAŞTI

MAKS projesinde gelinen aşama hakkında istatiksel bilgileri de katılımcılarla paylaşan Bakan Kutlu Evren, pilot bölge ilan edilen Değirmenlik Belediyesi’nin projenin 2’nci etabını büyük oranda tamamladığını kaydetti.

Bakan Evren, projenin 1’inci etabında yer alan saha çalışmalarında ise sokak, cadde, mahalle ve yol isimlerini yüzde yüz olarak tamamlayan toplam 17 belediye, sokak, cadde, mahalle, yol isimleri yüzde yüz ve yapı numaratajları yüzde seksenin üzerinde olan toplam 13 belediyenin olduğunu açıkladı.

Bundan 6 ay önce sisteme günlük 20-25 olan veri girişlerinin bugün 600-650 gibi bir rakama yükseltildiğini söyleyen Kutlu Evren, “MAKS projesinin 1’nci etabında 28 belediyemizin genel durum performansına baktığımızda ise sokak, cadde, mahalle ve yol isimlerinin de yüzde 86 oranında, yapı numaratajlarında ise yüzde 61,7 gibi bir oranda olduğumuzu görüyoruz” dedi.



İçişleri Bakanı Evren, kamusal alanda çağdaş devletlerin olmazsa olmazı E-Devlet sisteminin hayat bulması için sistem içerisinde önemli bir yere sahip olan MAKS projesinin tamamlanmasına yönelik hem belediyeler, hem de her zaman büyük önem verdiği muhtarlarla çalışmaların istişare içerisinde tamamlanacağını belirtti. Evren, protokollerin imzalanmasından sonra muhtarlarla MAKS projesi ve bölgelerindeki sorunlar hakkında da bir süre görüşüp, fikir ve önerilerini dinledi.Bakan Evren konuşmasının sonunda, MAKS Projesi kapsamında imzalanan protokollerin özelde Girne bölgesine, genelde de tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.GÜNGÖRDÜ: “BELEDİYELER VE MUHTARLAR ÇOK SIKI BİR İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALI”Protokol törenine ev sahipliği yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, MAKS projesi ile ilgili gelinen aşama hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Evren ve tüm ekibine teşekkür etti. Güngördü, “Bu işte tabi ki belediyeler var ama ileriki günlerde bu işin esas yükünü sanırım muhtarlar çekecek, dolayısıyla bu konuda belediyelerle muhtarların çok sıkı bir iş birliği içerisinde olması lazım” şeklinde konuştu.HULUSİOĞLU: “MAKS PROJESİ İLE ÇAĞDIŞI NÜFUS SAYIMLARI BİTECEK”Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da, MAKS projesi gibi önemli bir projenin tamamlanması ile artık çağdışı nüfus sayımlarının biteceğini, çok daha sağlıklı ve çağdaş verilerle bu işlerin yapılacağını belirtti.Hulusioğlu, “Nüfusunu doğru bilmeyen devlet olamaz, MAKS projesinin hızlıca tamamlanması için alandaki çalışmaların yürütülmesinde ve başarıya ulaşılmasında çok önemli olan muhtarlarımızla istişare içerisinde çalışacağız” dedi.ERDOĞAN: “DOĞRU VERİLERLE ÇOK DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELECEĞİZ”Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da, Esentepe Belediyesi’nin gittikçe büyüdüğünü, nüfus ve seçmen sayısı arasında farklılıklar gözlemlediklerini belirterek, yapılacak çalışmalarla, doğru verilerin elde edileceğini, bu sayede de halka çağdaş hizmetler götürme konusunda çok daha iyi bir noktaya gelineceğini ifade etti.AKTUĞ: “CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞANACAĞINA İNANIYORUM”Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da, muhtarların önemine işaret ederek, yapılacak tüm çalışmalarda her zaman muhtarlarla istişare içerisinde çalıştıklarını belirtti. Aktuğ, MAKS projesinin büyük bir proje olduğunu bu çalışmaların tamamlanması ile ciddi bir dönüşüm yaşanacağına inandığını kaydetti.Protokol töreninde belediye başkanları, bölge muhtarları dışında İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Eren Erçoban, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan ve Bakanlık Müdürü Osman Bora Çağakan da hazır bulundu.