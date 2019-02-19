İç savaştaki Suriye'ye turizm turları başlıyor

Fransız bir turizm şirketi sekiz yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'ye turlar düzenlemeye hazırlanıyor.

Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarcasının yerlerinden olduğu ülkenin bazı bölgelerinde çatışmalar devam ediyor.

Vatandaşlarını Suriye'ye seyahat etmemesi konusunda uyaran Fransa Dışişleri Bakanlığı ise doğacak herhangi bir sorunda sorumluluğun bu şirkete ait olacağını duyurdu.

Fransız firmanın tur düzenleyeceği yerler arasında başkent Şam, Lazkiye, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Palmira antik kenti, Humus kentinde Orta Çağ'dan kalma Şövalyeler Kalesi, Hristiyan köyü Maaloula bulunuyor.

Şirket Nisan ayında 20 kişilik bir grubun ilk tura çıkacağını; sonbaharda beş farklı organizasyonun daha yapılacağını duyurdu. Özel araçla yapılacak olan ve otellerde kalınması planlanan 10 günlük turun maliyeti ise 3 bin euro.

Clio şirketinin genel müdür yardımcısı Jean-Pierre Respaut, Suriye'deki durumun istikrarlı olduğunu savunuyor: "Ülkenin büyük bölümünde barış hakim. Rejim, toprakların büyük bölümünü geri aldı. Halep ve Fırat gibi tam barışın sağlanmadığı bölgelere gitmiyoruz "

'Suriye'nin savaşta bir ülke' olduğunun altını çizen Fransa Dışişleri Bakanlığı ise şirketi 'Müşterilerini riske maruz bırakıyor. Herhangi bir sorun durumunda sorumluluğu onlar üstlenecek' diyerek uyardı.

Bakanlık aynı zamanda bu ülkeye gidip gelenlerin terörizmle mücadele kapsamında Fransa devleti tarafından sorgulanacağını kaydetti.

Suriye'de iç savaştan önce 2010 yılında ülkeyi ziyaret eden Avrupalı turistlerin sayısı yaklaşık 2 milyondu ve bu sektör üç milyar euroluk bir hacme sahipti.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti; 5,6 milyon kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı; 6 milyon kişi de ülke içinde yer değiştirdi.