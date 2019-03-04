Hz Muhammed'e hakaret içerikli pankart ve kukla tartışma yarattı

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan As Sunnah cami önünde Hz Muhammed'e hakaret içeren bir pankart ve yanına da temsili bir kukla konuldu. Söz konusu olay ülkede büyük tartışma yarattı.

Camiye yapılan saldırıyla ilgili konuşan bir sözcü söz konusu olaydan İslam karşıtı Pegida hareketinin sorumlu olduğunu söyledi.

Cami çalışanı Abdülhamit Taheri Hz Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yazı ile kuklanın sabah namazı esnasında konulduğunu dile getirdi. Cami yakınlarında bulunan Pegida hareketi üyelerinin polis tarafından uzaklaştırıldığı da bildirildi.

Taheri, caminin güvenlik kameralarının incelendiğini ve görüntülerde 3 kişinin aracını cami önüne Hollanda saatiyle 05.15'te park ettiklerinin görüldüğünü anlattı. O sırada içeride sabah namazı kılan cemaatin çıkışta söz konusu pankart ve kuklayı gördüklerinde şaşkına döndükleri belirtildi.

Hollanda basınına göre Pegida hareketi olayla ilgili bir açıklama yaparak pankartın ve kuklanın cami ile ilgisinin bulunmadığını, konulan yerin camiye ait olmadığı dolayısıyla caminin özel bir alanı olmadığı belirtildi.