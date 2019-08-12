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Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı

Aden, 12 Ağustos 19 : Yemen\'deki Husiler, Suudi Arabistan\'ın güneybatısındaki Cazan vilayeti sınırına topçu saldırı düzenlediklerini, olayda Suudi askerlerinden ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı. 

Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı

Aden, 12 Ağustos 19 : Yemen\'deki Husiler, Suudi Arabistan\'ın güneybatısındaki Cazan vilayeti sınırına topçu saldırı düzenlediklerini, olayda Suudi askerlerinden ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı. 

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:10
Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı

Aden, 12 Ağustos 19 : Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan vilayeti sınırına topçu saldırı düzenlediklerini, olayda Suudi askerlerinden ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı. 
İran destekli Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetine açılan Tuval Sınır Kapısı yakınlarındaki askeri mevzilere topçu saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Bir askeri aracın imha edildiği saldırıda Suudi Arabistan askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu aktarılırken, bu konuda herhangi bir sayı belirtilmedi.
Suudi Arabistan makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor. 
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 
(AA/RÇ/HÖ)
 

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