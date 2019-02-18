Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102763
ALTIN
225.735
DOLAR
5.3074
STERLİN
6.8260
EURO
5.9972
Uygulanmayacak yasayı YAPMAYIN!...
UYGULANMAYACAK YASAYI YAPMAYIN!...
Yarıyıl tatili sona erdi
YARIYIL TATİLİ SONA ERDİ
Bugün 7 saatlik elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Cevap ver Akıncı
CEVAP VER AKINCI
banner282

Husilerden, "stockholm Anlaşması\'nın Uygulanmasına Hazırız" Açıklaması

BM YEMEN ÖZEL TEMSİLCİSİ MARTİN GRİFFİTHS İLE HUSİLERİN LİDERİ ABDULMELİK EL-HUSİ SANA\'DA GÖRÜŞTÜ

Husilerden, "stockholm Anlaşması\'nın Uygulanmasına Hazırız" Açıklaması

BM YEMEN ÖZEL TEMSİLCİSİ MARTİN GRİFFİTHS İLE HUSİLERİN LİDERİ ABDULMELİK EL-HUSİ SANA\'DA GÖRÜŞTÜ

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:30
Husilerden,

BM YEMEN ÖZEL TEMSİLCİSİ MARTİN GRİFFİTHS İLE HUSİLERİN LİDERİ ABDULMELİK EL-HUSİ SANA'DA GÖRÜŞTÜ

Aden, 18 Şubat 19 : Yemen'deki Husiler, ülkede barışın sağlanması ve Stockholm Anlaşması'nın uygulanması için hazır olduklarını belirtti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Sana'ya ulaşmasından kısa bir süre sonra Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya geldiğini aktardı.

Abdusselam görüşmede, Stockholm Anlaşması'nın uygulama süreci ile BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RCC) Hudeyde'deki çalışmaları kapsamında varılan noktanın ele alındığını aktardı.

Husi liderin, Yemen hükümetinin, sonuncusu RCC'nin sunduğu plan olmak üzere anlaşmayı sürekli reddetmesini eleştirdiğini aktaran Abdusselam, "Husi lider, Griffiths'e, barışın sağlanması ve Stockholm Anlaşması'nın uygulanması için hazır olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Sözcü, Yemen hükümetinin esir takası dosyası konusundaki hazırlıksız tutumunu da kınayan Husi'nin, Yemen hükümetini ayrıca barış konusunda gayri ciddi ve isteksiz olmak, Stockholm'de varılan anlaşmanın maddelerini aksatmakla suçladığını kaydetti.

STOCKHOLM ANLAŞMASI

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths gözetimindeki söz konusu müzakereler sonucunda BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RRC) oluşturulmasına karar verilmişti.

(AA/AK/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’de 100 fok yavrusu çalındı
Çin’de 100 fok yavrusu çalındı
Dünya Müslüman Alimler Birliği
Dünya Müslüman Alimler Birliği "israil İle Normalleşme"yi Kınadı
Fransa'da Sarı Yelekliler Gösterilerin 3'üncü Ayında Sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler Gösterilerin 3'üncü Ayında Sokaklarda
Avustralya'da İki Sıcak Hava Balonu Düştü
Avustralya'da İki Sıcak Hava Balonu Düştü
“hindistan'ın İddiaları Bölge Güvenliğini Tehdit Ediyor
“hindistan'ın İddiaları Bölge Güvenliğini Tehdit Ediyor"
İsrail'den Gazze'ye Topçu Ateşi
İsrail'den Gazze'ye Topçu Ateşi
Zimbabve'deki Maden Göçüğünde 24 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
Zimbabve'deki Maden Göçüğünde 24 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
Fransa'da Polis Şiddetine 140 Adli Soruşturma
Fransa'da Polis Şiddetine 140 Adli Soruşturma
Avusturya’da Müslümanlardan evsizlere sıcak yemek
Avusturya’da Müslümanlardan evsizlere sıcak yemek
Çin'de Okul Kantinlerindeki Gıdalarda Şeker Oranı Azaltılacak
Çin'de Okul Kantinlerindeki Gıdalarda Şeker Oranı Azaltılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim