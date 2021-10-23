Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de satışa sunulacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 Ekim'de düzenlenecek "İslam Dünyası Sanatları ve Hindistan" adlı müzayedede, bin yıllık tarihi objeler, tablolar ve el yazmaları satışa çıkacak.

13. yüzyıldan kalma metal işleri, 2 çift elmas ve zümrüt Babür gözlük, altın yaldızlı Kur'an-ı Kerim, astronomik aletler, İran minyatürleri ve bir Polonez halı eserler arasında yer alıyor.

Türkiye'den İznik çinisi eserlerin de bulunduğu müzayede, Hürrem Sultan'ın bir portresi de satılacak.

Sotheby's Müdür Yardımcısı Alexandra Yasmina Roy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Roxelana'nın (Hürrem Sultan) bu tablosuna sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. Haremde cariye olarak başladı ve yükselerek saraydaki en güçlü kadınlardan biri oldu. Yani inanılmaz derecede ilham verici." dedi.

Eserin Venedikli ressam Titian'ın bir takipçisi tarafından yapıldığını belirten Roy, portrenin 100-150 bin sterlin arasında satılmasının beklendiğini söyledi.

Roy, ayrıca iki çift Babür gözlüğünün de "olağanüstü" eserler olduğunu ifade ederek, "Biri zümrüt camlı, diğeri elmas camlı. Zümrüt camlar Kolombiya'dan, Muzo madenlerinden geliyor. Buralar 17. yüzyılın en ünlü zümrüt madenleriydi." dedi.

Değerli taşların 200-300 karattan fazla olması gerektiği için artık böyle bir şey yapılamayacağını aktaran Roy, eserlerin tahmini satış fiyatının 1,5-2,5 milyon sterlin olduğunu söyledi.

İNGİLİZ MÜZAYEDE EVİ ALTI OSMANLI PADİŞAHININ PORTRESİNİ SATIŞA SUNACAK

Öte yandan İngiliz müzayede evi Christie's, Orhan Gazi'nin padişah olduğu 1326 yılından 2. Selim'in 1574'teki vefatına kadarki 250 yıllık dönemdeki altı Osmanlı padişahının portresini satışa sunacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 28 Ekim'de gerçekleştirilecek "İslam ve Hint Dünyası Eserleri" adlı müzayedede, Orhan Gazi, 1. Bayezid, İsa Çelebi, 1. Mehmed, 1. Selim ve 2. Selim'in portreleri yer alacak.

4. Mehmet'in Fransa Kralı Louis'ye gönderdiği iyi niyet mesajını içeren fermanın yanı sıra Türk halıları, Kabe örtüsü, İznik çinileri, yazma eserler, işlemeli kaplar ile portreler de açık artırmaya çıkarılacak.

Yaklaşık 1600'lü yıllardan kalma padişah portrelerinin, Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa'nın (1506-1579) teşvikiyle 1579'da Venedik'te bulunan orijinal setten kopyalandığı biliniyor.

Christie's uzmanlarından Behnaz Atighi Moghaddam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, portrelerin başlangıçta 14'lük bir grubun parçası olduğunu ancak bugüne sadece altısının kaldığını ifade etti.

Eserlerin harika durumda olduğunu kaydeden Moghaddam, "Üslup olarak 16. yüzyılda eserler veren en ünlü Venedikli sanatçılardan biri olan Veronese'ya atfediliyorlar." dedi.

Satışa sunulacak eserlerin Gustav Adelmann von Adelmannsfelden'in koleksiyonundan geldiğini belirten Moghaddam, portrelerin 800 bin-1,2 milyon sterlin arasında satılmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan Christie's Doğu Kilimleri ve Halıları Departmanı Başkanı Louise Broadhurst da 16. ve 17. yüzyılın sonlarından üç Türk halısının da satışa sunulacağını ifade etti.

Halılardan ikisinde Loto tasarımının görüldüğünü akataran Broadhurst, "Bu tasarım, ilk kez Batı eserlerinde 16. yüzyılda yaşamış olan İtalyan ressam Lorenzo Loto'nun resimlerinde yer almıştı. Türkiye'den ticaret yollarıyla Batı'ya ulaşan kültürler arası bir sanat alışverişi görüyoruz. O zamanlar 16. yüzyılda çok popülerdiler ve masalarda, zengin İtalyan saraylarında ve Batı'daki diğer kraliyet ve aristokrat ailelerinde dekorasyon amaçlı kullanıldılar." diye konuştu.